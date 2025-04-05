Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ВСУ разоблачил ложь россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал ложью заявления Минобороны России, что якобы удар по Кривому Рогу был попаданием в "место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами". На самом деле страна-агрессорка в очередной раз атаковала гражданское население.

Генштаб отреагировал на новую ложь России

Как отмечают украинские военные, 4 апреля российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Что важно понимать, она рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.

Теперь военное ведомство страны-агрессора пытается прикрыть свое циничное преступление "высокоточной" ложью о попадании "в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами". Заявляем, что Россия снова распространяет ложную информацию, — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться

В этот раз под удар российской ракеты попал жилмассив и детская площадка.

Согласно последним данным, погибли 19 человек, 9 из них — дети.

В результате террористических атак пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах.