Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ВСУ разоблачил ложь россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал ложью заявления Минобороны России, что якобы удар по Кривому Рогу был попаданием в "место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами". На самом деле страна-агрессорка в очередной раз атаковала гражданское население.
Главные тезисы
- Российский удар по Кривому Рогу был направлен на гражданское население, а не военные цели.
- В результате ракетного удара погибли 19 человек, из них 9 детей.
Генштаб отреагировал на новую ложь России
Как отмечают украинские военные, 4 апреля российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
Что важно понимать, она рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.
В этот раз под удар российской ракеты попал жилмассив и детская площадка.
Согласно последним данным, погибли 19 человек, 9 из них — дети.
В результате террористических атак пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах.
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