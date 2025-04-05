Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ВСУ разоблачил ложь россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ВСУ разоблачил ложь россиян

Генштаб ВСУ
Генштаб отреагировал на новую ложь России
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал ложью заявления Минобороны России, что якобы удар по Кривому Рогу был попаданием в "место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами". На самом деле страна-агрессорка в очередной раз атаковала гражданское население.

Главные тезисы

  • Российский удар по Кривому Рогу был направлен на гражданское население, а не военные цели.
  • В результате ракетного удара погибли 19 человек, из них 9 детей.

Генштаб отреагировал на новую ложь России

Как отмечают украинские военные, 4 апреля российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Что важно понимать, она рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.

Теперь военное ведомство страны-агрессора пытается прикрыть свое циничное преступление "высокоточной" ложью о попадании "в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами". Заявляем, что Россия снова распространяет ложную информацию, — отмечает Генштаб ВСУ.

В этот раз под удар российской ракеты попал жилмассив и детская площадка.

Согласно последним данным, погибли 19 человек, 9 из них — дети.

В результате террористических атак пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах.

Эти совершенные военные преступления не имеют срока давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное. Искренние соболезнования родным и близким погибших… — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

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