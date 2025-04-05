Силы ПВО уничтожили 51 дрон во время новой атаки России

В течение ночи 5 апреля 2025 года российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).
- В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 4 апреля с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).
В этот раз под удары врага попали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-