Силы ПВО уничтожили 51 дрон во время новой атаки России

В течение ночи 5 апреля 2025 года российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 4 апреля с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

В этот раз под удары врага попали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.