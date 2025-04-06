ПВО Украины сбила 15 ракет и 466 дронов РФ в течение недели

Силы обороны Украины в течение недели с 31 марта по 6 апреля сбили 15 российских ракет и 466 беспилотников разных типов, выпущенных российскими захватчиками по территории Украины.
Главные тезисы
- Украинская ПВО за неделю сбила 15 российских ракет и 466 беспилотников различных типов, выпущенных на территорию Украины.
- Воздушные силы Украины действовали эффективно, уничтожив крылатые и баллистические ракеты, а также множество разведывательных и ударных беспилотников.
- Пилоты украинских Воздушных Сил совершили более 100 вылетов, применяя бомбардировки и ракетные удары по позициям противника.
Силы обороны Украины отчитались о сбитых воздушных целях РФ за неделю
Об этом Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили в Телеграмме.
Противовоздушная оборона Cил обороны уничтожила, в частности:
шесть крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
шесть крылатых ракет «Калибр»;
одну баллистическую ракету "Искандер-М";
две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
257 ударных БПЛА типа Shahed;
106 разведывательных БПЛА;
103 БПЛА других типов.
Авиация Воздушных сил в течение недели совершила около 100 самолетовылетов, в частности, более 50 — на истребительное авиационное прикрытие, около 30 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты разных типов. В результате поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники врага.
Подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 944 боевых вылета, в том числе 837 разведывательных вылетов с использованием БПЛА и 107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
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