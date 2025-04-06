ПВО Украины сбила 15 ракет и 466 дронов РФ в течение недели

Силы обороны Украины в течение недели с 31 марта по 6 апреля сбили 15 российских ракет и 466 беспилотников разных типов, выпущенных российскими захватчиками по территории Украины.

Силы обороны Украины отчитались о сбитых воздушных целях РФ за неделю

Об этом Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили в Телеграмме.

Противовоздушная оборона Cил обороны уничтожила, в частности:

шесть крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

шесть крылатых ракет «Калибр»;

одну баллистическую ракету "Искандер-М";

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

257 ударных БПЛА типа Shahed;

106 разведывательных БПЛА;

103 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение недели совершила около 100 самолетовылетов, в частности, более 50 — на истребительное авиационное прикрытие, около 30 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты разных типов. В результате поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники врага.