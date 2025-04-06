ПВО Украины сбила 15 ракет и 466 дронов РФ в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбила 15 ракет и 466 дронов РФ в течение недели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы обороны Украины в течение недели с 31 марта по 6 апреля сбили 15 российских ракет и 466 беспилотников разных типов, выпущенных российскими захватчиками по территории Украины.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО за неделю сбила 15 российских ракет и 466 беспилотников различных типов, выпущенных на территорию Украины.
  • Воздушные силы Украины действовали эффективно, уничтожив крылатые и баллистические ракеты, а также множество разведывательных и ударных беспилотников.
  • Пилоты украинских Воздушных Сил совершили более 100 вылетов, применяя бомбардировки и ракетные удары по позициям противника.

Силы обороны Украины отчитались о сбитых воздушных целях РФ за неделю

Об этом Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили в Телеграмме.

Противовоздушная оборона Cил обороны уничтожила, в частности:

  • шесть крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

  • шесть крылатых ракет «Калибр»;

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М";

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 257 ударных БПЛА типа Shahed;

  • 106 разведывательных БПЛА;

  • 103 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение недели совершила около 100 самолетовылетов, в частности, более 50 — на истребительное авиационное прикрытие, около 30 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты разных типов. В результате поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники врага.

Подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 944 боевых вылета, в том числе 837 разведывательных вылетов с использованием БПЛА и 107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

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