ППО України знищила майже 20 дронів РФ під Києвом 26 серпня

Через масовану ракетно-дронову атаку РФ 26 серпня по Україні сигнал повітряної тривоги у Києві тривав 8,5 годин. Сили протиповітряної оборони знищили майже 20 БПЛА, які прямували на столицю України.

На Київ прямувало майже 20 дронів РФ

20 безпілотників російської армії були знищені під Києвом.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва. Поширити

Так, протягом ночі українська ППО знищила до десятка ворожих дронів, приблизно така сама кількість була знищена під час денної атаки БПЛА.

За даними КМВА, уламки одного з останніх дронів впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій.

Російська атака по Україні 26 серпня була однією з найбільших

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну 26 серпня. Він зазначив, що це був один з найбільших комбінованих ударів.

Як зазначив Володимир Зеленський, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.