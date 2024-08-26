ПВО Украины уничтожила почти 20 дронов РФ под Киевом 26 августа

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ 26 августа по Украине сигнал воздушной тревоги в Киеве длился 8,5 часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 20 БПЛА, направлявшихся на столицу Украины.

На Киев направлялось почти 20 дронов РФ

20 беспилотников русской армии были уничтожены под Киевом.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В общей сложности было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, следовавших на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву. Поделиться

Так, в течение ночи украинское ПВО уничтожило до десятка вражеских дронов, примерно такое же количество было уничтожено во время дневной атаки БПЛА.

По данным КМВА, обломки одного из последних дронов упали на трассу Киев — Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелся автомобиль, пострадал водитель.

Российская атака по Украине 26 августа была одной из самых масштабных

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину 26 августа. Он отметил, что это был один из самых больших комбинированных ударов.

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.

И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.

Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.