ПВО Украины уничтожила почти 20 дронов РФ под Киевом 26 августа

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ 26 августа по Украине сигнал воздушной тревоги в Киеве длился 8,5 часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 20 БПЛА, направлявшихся на столицу Украины.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила массированную дроновую атаку РФ, уничтожив около 20 дронов под Киевом.
- Президент Украины назвал атаку одной из самых агрессивных и направленной на гражданскую инфраструктуру.
- Ликвидация последствий удара уже начата, включая восстановление поврежденной электрической сети и инфраструктуры.
- Атака России на Украину 26 августа считается одной из наиболее масштабных и подлых.
- Украинские силы активно работают на подступах к Киеву, уничтожая вражеские дроны и обеспечивая помощь пострадавшим.
На Киев направлялось почти 20 дронов РФ
20 беспилотников русской армии были уничтожены под Киевом.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Так, в течение ночи украинское ПВО уничтожило до десятка вражеских дронов, примерно такое же количество было уничтожено во время дневной атаки БПЛА.
По данным КМВА, обломки одного из последних дронов упали на трассу Киев — Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелся автомобиль, пострадал водитель.
Российская атака по Украине 26 августа была одной из самых масштабных
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину 26 августа. Он отметил, что это был один из самых больших комбинированных ударов.
Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.
И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.
Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.
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