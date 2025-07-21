Працював на ФСБ — правоохоронці викрили держзраду чинного нардепа Федора Христенка

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Правоохоронці викрили держзраду нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро.

Як встановило розслідування, Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він залучив підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування «тітушок».

За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами. Поширити

Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків — це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України — Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих.

Втім, Коломойський — не єдиний олігарх, якому намагався допомогти агент ФСБ Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського — Геннадію Боголюбову.

Зокрема два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони знаходилися у сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко.

Під час обшуків у контактів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.