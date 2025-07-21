Работал на ФСБ — правоохранители разоблачили госизмену действующего нардепа Федора Христенко
Категория
Украина
Дата публикации

Работал на ФСБ — правоохранители разоблачили госизмену действующего нардепа Федора Христенко

СБУ
Христенко
Читати українською

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Главные тезисы

  • Федор Христенко обвинен в госизмене и сотрудничестве с российской ФСБ, являясь топовым агентом резидентом.
  • Депутат участвовал в организации протестов и оказывал помощь беглым украинским бизнесменам.
  • Расследование установило тесные связи Христенко с руководителями НАБУ, что свидетельствует о системном российском влиянии.

Правоохранители разоблачили госизмену нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко

Пока ему заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

По материалам дела, после начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Бюро.

Как установило расследование, Федор Христенко был завербован ФСБ РФ еще во времена Януковича и находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и «смотрящим» от российской спецслужбы за «ДНР». Кроме того, Христенко был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), погибшего от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

По имеющейся информации, Христенко активно выполнял задачи русской спецслужбы во время Революции Достоинства. В частности, для организации «Антимайдана» он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки «титушек».

По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с главой руководителей Бюро. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала сегодня по подозрению в ведении бизнеса по России и контактам с рашистами.

Как свидетельствуют данные, Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете.

Еще одна из его связей — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко.

Скомаров принимал участие в конкурсе в качестве главы еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров как новый руководитель БЭБ будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных.

Впрочем, Коломойский не единственный олигарх, которому пытался помочь агент ФСБ Христенко. Задокументировано, что детективы НАБУ помогли побегу еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Игорю Коломойскому — Геннадию Боголюбову.

В частности два сотрудника Бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения им государственной границы Украины: они находились в соседнем купе поезда «для подстраховки». Соответствующую спецоперацию, по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласного следования за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных истоках информации из антикоррупционного ведомства.

Служба безопасности проводит комплексные меры по установлению всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал удары РФ по Киеву — СБУ задержала несовершеннолетнего агента российских спецслужб
СБУ
агент РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала в Киеве китайских шпионов
СБУ
Китайских шпионов поймали с поличным
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ОГП собрали доказательную базу на сына Патрушева — о чем идет речь
СБУ
Дмитрий Патрушев наживается на похищенном украинском зерне

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?