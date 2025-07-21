Работал на ФСБ — правоохранители разоблачили госизмену действующего нардепа Федора Христенко

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Правоохранители разоблачили госизмену нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко

Пока ему заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

По материалам дела, после начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Бюро.

Как установило расследование, Федор Христенко был завербован ФСБ РФ еще во времена Януковича и находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и «смотрящим» от российской спецслужбы за «ДНР». Кроме того, Христенко был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), погибшего от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

По имеющейся информации, Христенко активно выполнял задачи русской спецслужбы во время Революции Достоинства. В частности, для организации «Антимайдана» он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки «титушек».

По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с главой руководителей Бюро. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала сегодня по подозрению в ведении бизнеса по России и контактам с рашистами. Поделиться

Как свидетельствуют данные, Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете.

Еще одна из его связей — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко.

Скомаров принимал участие в конкурсе в качестве главы еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров как новый руководитель БЭБ будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных.

Впрочем, Коломойский не единственный олигарх, которому пытался помочь агент ФСБ Христенко. Задокументировано, что детективы НАБУ помогли побегу еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Игорю Коломойскому — Геннадию Боголюбову.

В частности два сотрудника Бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения им государственной границы Украины: они находились в соседнем купе поезда «для подстраховки». Соответствующую спецоперацию, по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласного следования за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных истоках информации из антикоррупционного ведомства.