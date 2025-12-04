Прагнення до пізнання. Науковці виявили унікальні здібності у деяких собак

Цікавість визначає багато моментів повсякденного життя людини. Ба більше, несвідоме прагнення до пізнання притаманне і тваринам, включно з собаками.

Інтелект собаки: учені зробили приголомшливе відкриття

Нове дослідження, проведене Центром когнітивних досліджень собак Університету Портсмута і Відділом досліджень собак Університету імені Фрідріха Шиллера в Єні показало, що собаки можуть запам'ятовувати назви сотень предметів. Їхні здібності дають вченим уявлення про те, як вони думають.

За словами вчених, певні когнітивні особливості впливають на здатність собаки розпізнавати багато предметів за назвою. Собаки, навчені назв, можуть ідентифікувати предмети, почувши тільки їхні назви.

Не кожен собака здатен розпізнавати таку велику кількість предметів. Це надзвичайно рідкісна здатність, яка, мабуть, є вродженою особливістю собак, а не якістю, притаманною багатьом собакам, — розповіла доктор Юліана Камінські. Поширити

Дослідники провели пошук собак, власники яких вважали, що їхні вихованці мають здатність запам'ятовувати назви великої кількості предметів. Їм вдалося знайти одинадцять таких собак.

Зазначається, що кожен собака пройшов попереднє тестування, під час якого йому потрібно було вибрати правильний предмет, не бачачи людини. Собаки жили в різних країнах, тому власники виконували кожен етап проєкту вдома після отримання докладних інструкцій.

Загалом собаки виконали вісім завдань, що оцінюють їхню здатність до навчання, пам'ять, комунікацію, допитливість і розв'язання проблем. Такі ж тести пройшла контрольна група собак, які не мають здатності до навчання за допомогою етикеток.

За словами вчених, собак, які здатні запам'ятовувати назви сотень предметів, виділяють три риси: цікавість до нових об'єктів, сильна концентрація на обраних об'єктах і концентрація.

Я не так здивована, що концентрація відіграє тут важливу роль. Моя власна собака, яка не вміє вчитися за ярликами, завжди ледве стримувала свої вподобання під час розв'язання завдань. Він так любить м'яч, що не приносить кільце, коли поруч є м'яч, — поділилася доктор Юліана Бреуер з Інституту геоантропології Макса Планка.

Доктор Камінські зазначила, що поки точно невідомо, чи володіють деякі собаки цими рисами вже з цуценячого віку. За її словами, необхідно провести додаткові дослідження.