Стремление к познанию. Ученые обнаружили уникальные способности у некоторых собак

Любопытство определяет многие моменты повседневной жизни человека. Более того, бессознательное стремление к познанию присуще и животным, включая собак.

Интеллект собаки: ученые совершили потрясающее открытие

Новое исследование, проведённое Центром когнитивных исследований собак Университета Портсмута и Отделом исследований собак Университета имени Фридриха Шиллера в Йене показало, что собаки могут запоминать названия сотен предметов. Их способности дают ученым представление о том, как они думают.

По словам ученых, когнитивные особенности влияют на способность собаки распознавать многие предметы под названием. Собаки, обученные названиям, могут идентифицировать предметы, услышав только их названия.

Не каждая собака способна распознавать такое большое количество предметов. Это чрезвычайно редкая способность, которая, по-видимому, является врожденной особенностью собак, а не качеством, присущим многим собакам, — рассказала доктор Юлиана Каминский. Поделиться

Исследователи провели поиск собак, владельцы которых считали, что их питомцы обладают способностью запоминать названия большого количества предметов. Им удалось обнаружить одиннадцать таких собак.

Отмечается, что каждая собака прошла предварительное тестирование, во время которого ему нужно было выбрать правильный предмет, не видя человека. Собаки жили в разных странах, поэтому владельцы выполняли каждый этап проекта на дому после получения подробных инструкций.

В общей сложности собаки выполнили восемь задач, оценивающих их обучаемость, память, коммуникацию, любознательность и решение проблем. Такие же тесты прошла контрольная группа собак, не обладающих обучением с помощью этикеток.

По словам ученых, собак, способных запоминать названия сотен предметов, выделяют три черты: интерес к новым объектам, сильная концентрация на выбранных объектах и концентрация.

Я не так удивлена, что концентрация здесь играет немаловажную роль. Моя собственная собака, которая не умеет учиться за ярлыками, всегда едва сдерживала свои предпочтения при решении задач. Он так любит мяч, что не приносит кольцо, когда рядом есть мяч, — поделилась доктор Юлиана Бреуэр из Института геоантропологии Макса Планка.

Доктор Каминский отметила, что пока точно неизвестно, обладают ли некоторые собаки этими чертами уже с щенки. По ее словам, нужно провести дополнительные исследования.