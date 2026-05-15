Правоохоронці ліквідували озброєного злочинця, який розстріляв поліцейських на Хмельниччині

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який застрелив правоохоронця та під час втечі кинув гранату у бік цивільних.
Головні тези:
- Правоохоронці Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який розстріляв поліцейських та кинув гранату у бік цивільних.
- Спецпризначенці поліції були направлені на пошуки злочинця, який продовжував створювати загрозу для оточуючих.
Правоохоронці вбили нападника на поліцейських на Хмельниччині
Про це очільник Нацполіції України Іван Вигівський поінформував у Фейсбуці.
Вигівський поінформував, що правопорушник, втікаючи, кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто, але вони, на щастя, не постраждали.
Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати.
Він повідомив, що на пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції.
Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого у ході цієї стрілянини поліцейського Сергія Чорного.
