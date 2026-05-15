Правоохоронці ліквідували озброєного злочинця, який розстріляв поліцейських на Хмельниччині

Правоохоронці вбили нападника на поліцейських на Хмельниччині

Про це очільник Нацполіції України Іван Вигівський поінформував у Фейсбуці.

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу нашого колеги втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Поширити

Вигівський поінформував, що правопорушник, втікаючи, кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто, але вони, на щастя, не постраждали.

Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати.

Він повідомив, що на пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції.

Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано. Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків. Поширити

Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого у ході цієї стрілянини поліцейського Сергія Чорного.