Збройний напад на поліцейських у Хмельницькій області — правоохоронці розшукують підозрюваного

Поліція Хмельниччини встановлює місцеперебування чоловіка, який скоїв збройний напад на поліцейських під час перевірки документів — один з правоохоронців загинув, інший поранений.

Невідомий вбив поліцейського та поранив його напарника на Хмельниччині

15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно збройний напад на працівників поліції.

Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.