Вооруженное нападение на полицейских в Хмельницкой области — правоохранители разыскивают подозреваемого
Источник:  ГУ Нацполиции в Хмельницкой области

Полиция Хмельнитчины устанавливает местонахождение мужчины, совершившего вооруженное нападение на полицейских во время проверки документов — один из правоохранителей погиб, другой ранен.

Главные тезисы

  • Один полицейский погиб, другой был ранен в результате вооруженного нападения в Хмельницкой области.
  • Полиция активно проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.
  • Введена специальная полицейская операция на территории Хмельницкого района для поимки преступника.

Неизвестный убил полицейского и ранил его напарника в Хмельницкой области

15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на работников полиции.

Предварительно известно, что в результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и задержанию.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

