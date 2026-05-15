Вооруженное нападение на полицейских в Хмельницкой области — правоохранители разыскивают подозреваемого

Полиция Хмельнитчины устанавливает местонахождение мужчины, совершившего вооруженное нападение на полицейских во время проверки документов — один из правоохранителей погиб, другой ранен.

Неизвестный убил полицейского и ранил его напарника в Хмельницкой области

15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на работников полиции.

Предварительно известно, что в результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и задержанию.