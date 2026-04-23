Правоохранители предупредили серию терактов в лицеях Кировоградщины и Одещины по заказу спецслужб РФ

СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. Были разоблачены два школьника, которые по заданию РФ должны были взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников.

Россия планировала кровавые теракты в лицеях Украины

Согласно данным расследования, сотрудники российских спецслужб завербовали несовершеннолетних из-за групп в соцсетях, которые РФ использует для манипулятивного втягивания детей в противоправную деятельность.

Оккупанты вербовали детей, манипулируя темами достижения "справедливой цели", защиты родственников от расправы, а также "наказания виновных", которые оскорбляли их в школе.

Российские спецслужбы подталкивали обоих задержанных подростков не только к совершению терактов, но и к совершению самоубийства сразу после "основного преступления". Таким образом россияне планировали избавиться от "лишних свидетелей".

Согласно материалам дела, 15-летний ученик лицея в Кировоградской области получил задачу от россиян на изготовление самодельной бомбы из подручных средств. После этого подросток должен был принести ее в учебное заведение и взорвать во время перерыва.

Кроме того, школьник собирался взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы добить уцелевших.

Второго ученика разоблачили в Одесской области — его задержали на этапе вербовки россиянами. Враг планировал отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом.

Установлено, что подросток должен использовать это оружие для массового убийства учащихся своего лицея.

Следователи СБУ сообщили 15-летнему фигуранту из Кировоградщины о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к теракту). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.