Правоохоронці попередили серію терактів у ліцеях Кіровоградщини та Одещини на замовлення спецслужб РФ

СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. Було викрито двох школярів, які за завдання РФ мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників.

Росія планувала криваві теракти у ліцеях України

Згідно з даними розслідування, співробітники російських спецслужб завербували неповнолітніх через групи у соцмережах, які РФ використовує для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність.

Окупанти вербували дітей, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, а також "покарання винних", які ображали їх у школі.

Російські спецслужбісти підштовхували обох затриманих підлітків не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином росіяни планували позбутися "зайвих свідків".

Згідно з матеріалами справи, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від росіян на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Після цього підліток мав принести її до свого навчального закладу та підірвати під час перерви.

Крім того, школяр збирався взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб добити уцілілих.

Другого учня викрили на Одещині — його затримали на етапі вербування росіянами. Ворог планував відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем.

Встановлено, що підліток мав використати цю зброю для масового вбивства учнів свого ліцею.

Слідчі СБУ повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.