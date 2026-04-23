Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Києві та трьох областях України

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України в столиці та трьох областях - Київській, Харківській і Херсонській.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в керівництво СБУ в Києві та областях України.
- Новим начальником Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області став Артем Борисевич.
Про це йдеться в указах президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, які опубліковані на сайті глави держави 22 квітня
Відповідно до указів, Зеленський звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області та призначив на цю посаду Артема Борисевича.
Водночас Борисевича звільнили з посади керівника СБУ в Херсонській області. Новим начальником там став Володимир Ваврух.
Нагадаємо, що у серпні 2022 року Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника СБУ Тернопільщини Юрія Борейчука, начальника Головного управління спецслужби у Києві та області Сергія Заяця, а також голови СБУ у Львівській області Артема Бондаренка.
Натомість Бондаренка призначили новим начальником СБУ у Києві та Київській області.
