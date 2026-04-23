Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины в столице и трех областях – Киевской, Харьковской и Херсонской.

Об этом говорится в указах президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, опубликованных на сайте главы государства 22 апреля.

Согласно указам, Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Артема Борисевича.

В то же время Борисевич был уволен с должности руководителя СБУ в Херсонской области. Новым начальником стал Владимир Ваврух.

Кроме того, глава государства уволил Александра Куца с должности начальника управления СБУ в Харьковской области. Его место занял Денис Лутий.

Напомним, что в августе 2022 года Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.

Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?