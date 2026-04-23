Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины в столице и трех областях – Киевской, Харьковской и Херсонской.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые изменения в руководстве СБУ в столице и трех областях Украины.
- Новое назначение в лице Артема Борисевича на пост начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Зеленский произвел кадровые изменения в управлениях СБУ
Об этом говорится в указах президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, опубликованных на сайте главы государства 22 апреля.
Согласно указам, Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Артема Борисевича.
В то же время Борисевич был уволен с должности руководителя СБУ в Херсонской области. Новым начальником стал Владимир Ваврух.
Напомним, что в августе 2022 года Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.
Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.
