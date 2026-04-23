Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины в столице и трех областях – Киевской, Харьковской и Херсонской.

Об этом говорится в указах президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, опубликованных на сайте главы государства 22 апреля.

Согласно указам, Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Артема Борисевича.

В то же время Борисевич был уволен с должности руководителя СБУ в Херсонской области. Новым начальником стал Владимир Ваврух.

Кроме того, глава государства уволил Александра Куца с должности начальника управления СБУ в Харьковской области. Его место занял Денис Лутий.

Напомним, что в августе 2022 года Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.