Правоохранители ликвидировали вооруженного преступника, расстрелявшего полицейских в Хмельницкой области
Полицейские Хмельнитчины ликвидировали вооруженного преступника, который застрелил милиционера и во время побега бросил гранату в сторону гражданских.

Главные тезисы

  • Спецназ полиции Хмельницкой области ликвидировал вооруженного преступника, который убил милиционера и представлял угрозу для окружающих граждан.
  • Преступник бросил гранату в сторону гражданских после расстрела полицейских, что вызвало панику и угрозу для жизни людей.

Правоохранители убили нападавшего на полицейских в Хмельницкой области

Об этом глава Нацполиции Украины Иван Выговский проинформировал в Фейсбуке.

Полицейские Хмельнитчины ликвидировали вооруженного преступника, который после расстрела нашего коллеги сбежал в лесополосу и продолжил смертельную угрозу для окружающих.

Выговский проинформировал, что убегающий правонарушитель бросил гранату в сторону лесников, которые двигались на авто, но они, к счастью, не пострадали.

Ему было уже безразлично, кого лишать жизни. В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права вождения, превратилось в решение убивать.

Он сообщил, что на поиски преступника были направлены спецназовцы полиции.

Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские действовали профессионально — стрелок ликвидирован. Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб во время исполнения служебных обязанностей.

Глава Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего в ходе этой стрельбы полицейского Сергея Черного.

