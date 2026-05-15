Правоохранители ликвидировали вооруженного преступника, расстрелявшего полицейских в Хмельницкой области

Полицейские Хмельнитчины ликвидировали вооруженного преступника, который застрелил милиционера и во время побега бросил гранату в сторону гражданских.
Главные тезисы
- Спецназ полиции Хмельницкой области ликвидировал вооруженного преступника, который убил милиционера и представлял угрозу для окружающих граждан.
- Преступник бросил гранату в сторону гражданских после расстрела полицейских, что вызвало панику и угрозу для жизни людей.
Правоохранители убили нападавшего на полицейских в Хмельницкой области
Об этом глава Нацполиции Украины Иван Выговский проинформировал в Фейсбуке.
Выговский проинформировал, что убегающий правонарушитель бросил гранату в сторону лесников, которые двигались на авто, но они, к счастью, не пострадали.
Ему было уже безразлично, кого лишать жизни. В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права вождения, превратилось в решение убивать.
Он сообщил, что на поиски преступника были направлены спецназовцы полиции.
Глава Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего в ходе этой стрельбы полицейского Сергея Черного.
