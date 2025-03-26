Правоохоронці запобігли подвійному теракту російських агентів біля ТЦК Тернополя
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці запобігли подвійному теракту російських агентів біля ТЦК Тернополя

СБУ
СБУ

Служба безпеки запобігати подвійному терактові біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини. Російських агентів затримали, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Головні тези:

  • Російські агенти планували подвійний теракт у Тернополі.
  • Наркозалежна пара з Полтавщини була завербована спецслужбами РФ для встановлення вибухових пристроїв у місті.
  • Служба безпеки вчасно виявила та затримала злочинців, які перебували на початковому етапі підготовки до теракту.

Наркозалежна пара з Полтави планувала подвійний теракт у Тернополі

За даними слідства, цивільне подружжя з Полтавської області, діючи за вказівкою і під дистанційним керівництвом "куратора", приїхали до Тернополя, щоб встановити вибухові пристрої поблизу ТЦК. За це вони мали отримати винагороду.

Повідомляється, що підозрювані, двоє наркозалежних із Полтавщини, 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші "на дозу" на Telegram-каналах, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину та принесли до орендованої квартири.

За узгодженим планом вони мали б встановити пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК та у дворі поблизу адмінбудівлі. Спочатку мала б спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття на місце події екстрених служб — ще одна.

Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

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