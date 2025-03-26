Правоохоронці запобігли подвійному теракту російських агентів біля ТЦК Тернополя

Служба безпеки запобігати подвійному терактові біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини. Російських агентів затримали, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.
Головні тези:
- Російські агенти планували подвійний теракт у Тернополі.
- Наркозалежна пара з Полтавщини була завербована спецслужбами РФ для встановлення вибухових пристроїв у місті.
- Служба безпеки вчасно виявила та затримала злочинців, які перебували на початковому етапі підготовки до теракту.
Наркозалежна пара з Полтави планувала подвійний теракт у Тернополі
За даними слідства, цивільне подружжя з Полтавської області, діючи за вказівкою і під дистанційним керівництвом "куратора", приїхали до Тернополя, щоб встановити вибухові пристрої поблизу ТЦК. За це вони мали отримати винагороду.
Повідомляється, що підозрювані, двоє наркозалежних із Полтавщини, 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші "на дозу" на Telegram-каналах, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину та принесли до орендованої квартири.
За узгодженим планом вони мали б встановити пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК та у дворі поблизу адмінбудівлі. Спочатку мала б спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття на місце події екстрених служб — ще одна.
Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-