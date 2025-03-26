Закликав до геноциду українців. Російський топпропагандист Соловйов отримав нові підозри від СБУ
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Закликав до геноциду українців. Російський топпропагандист Соловйов отримав нові підозри від СБУ

СБУ
Соловйов

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Володимира Соловйова, який популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини і закликає до геноциду українців.

Головні тези:

  • СБУ задокументувала злочини російського пропагандиста Соловйова, серед яких заклики до геноциду українців.
  • Пропагандист є одним з головних рупорів Кремля та закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю.
  • Слідчі СБУ повідомили Соловйову про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, включаючи частину статті про геноцид.

Пропагандист Соловйов отримав нові підозри від СБУ

За матеріалами справи, фігурант входить до медійного пулу очільника Росії Володимира Путіна і є одним із головних рупорів Кремля.

СБУ задокументувала, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. Крім того, у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні Соловйов закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Про це він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «Росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024-2025 років Соловйов неодноразово «пропонував» знищувати цивільну інфраструктуру та жителів українських міст, зокрема шляхом повітряних атак.

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили Соловйову про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

  • ч. 2 ст. 442 (геноцид);

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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