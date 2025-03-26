Закликав до геноциду українців. Російський топпропагандист Соловйов отримав нові підозри від СБУ

СБУ задокументувала, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. Крім того, у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні Соловйов закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Про це він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «Росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі.