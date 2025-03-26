Призывал к геноциду украинцев. Российский топ-пропагандист Соловьев получил новые подозрения от СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Владимира Соловьева, популяризирующего войну РФ против Украины, оправдывающего военные преступления и призывающего к геноциду украинцев.

Пропагандист Соловьев получил новые подозрения от СБУ

По материалам дела, фигурант входит в медийный пул главы России Владимира Путина и является одним из главных рупоров Кремля.

СБУ задокументировала, что Соловьев не раз призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Кроме того, в недавних выступлениях по кремлевскому телевидению Соловьев призвал к полному захвату четырех областей на юге и востоке Украины. Об этом он регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале Россия-1, одноименном проекте на московском радио и на своем Телеграмм-канале. Поделиться

Кроме того, в течение 2024-2025 годов Соловьев неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов, в том числе путем воздушных атак.

На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.