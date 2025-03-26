Призывал к геноциду украинцев. Российский топ-пропагандист Соловьев получил новые подозрения от СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Владимира Соловьева, популяризирующего войну РФ против Украины, оправдывающего военные преступления и призывающего к геноциду украинцев.
Главные тезисы
- СБУ обнаружила новые преступления российского пропагандиста Соловьева, включая призывы к геноциду украинцев.
- Соловьев является главным рупором Кремля и призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием.
- Ведутся следственные действия по сразу пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая геноцид и пропаганду войны.
Пропагандист Соловьев получил новые подозрения от СБУ
По материалам дела, фигурант входит в медийный пул главы России Владимира Путина и является одним из главных рупоров Кремля.
Кроме того, в течение 2024-2025 годов Соловьев неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов, в том числе путем воздушных атак.
На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 442 (геноцид);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 436 (пропаганда войны).
Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
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