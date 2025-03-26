Правоохранители предотвратили двойной теракт российских агентов возле ТЦК Тернополя

Служба безопасности предотвращала двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей из Полтавщины. Российские агенты были задержаны, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Наркозависимая пара из Полтавы планировала двойной теракт в Тернополе

По данным следствия, гражданские супруги из Полтавской области, действуя по указанию и под дистанционным руководством "куратора", приехали в Тернополь, чтобы установить взрывные устройства вблизи ТЦК. За это они должны были получить вознаграждение.

Сообщается, что подозреваемые, двое наркозависимых из Полтавщины, 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу" на Telegram-каналах, выполняя телефонные указания, забрали оставленные для них самодельные взрывные устройства из камер хранения магазина и принесли в арендованную квартиру.

По согласованному плану они должны установить устройства с удаленным управлением под припаркованный автомобиль возле ТЦК и во дворе возле админздания. Сначала должна сработать взрывчатка, подложенная под авто, а по прибытии на место происшествия экстренных служб — еще одна.

Служба безопасности разоблачила агентов еще на начальном этапе подрывной деятельности. После документирования их преступлений обоих фигурантов задержали, направляясь со взрывчаткой к месту запланированного теракта. Поделиться

Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.