Правоохранители предотвратили двойной теракт российских агентов возле ТЦК Тернополя

Служба безопасности предотвращала двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей из Полтавщины. Российские агенты были задержаны, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.
Главные тезисы
- Служба безопасности предотвратила двойной теракт в Тернополе, задержав пару из Полтавы, завербованную российскими агентами.
- Подробности планов российских агентов на установку взрывных устройств в Тернополе и меры, предпринятые правоохранителями для предотвращения теракта.
- Наркозависимая пара, действующая под дистанционным руководством “куратора”, планировала установить взрывчатку вблизи ТЦК и админздания города
-
Наркозависимая пара из Полтавы планировала двойной теракт в Тернополе
По данным следствия, гражданские супруги из Полтавской области, действуя по указанию и под дистанционным руководством "куратора", приехали в Тернополь, чтобы установить взрывные устройства вблизи ТЦК. За это они должны были получить вознаграждение.
Сообщается, что подозреваемые, двое наркозависимых из Полтавщины, 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу" на Telegram-каналах, выполняя телефонные указания, забрали оставленные для них самодельные взрывные устройства из камер хранения магазина и принесли в арендованную квартиру.
По согласованному плану они должны установить устройства с удаленным управлением под припаркованный автомобиль возле ТЦК и во дворе возле админздания. Сначала должна сработать взрывчатка, подложенная под авто, а по прибытии на место происшествия экстренных служб — еще одна.
Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-