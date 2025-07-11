Правоохоронці затримали 7 колаборантів з Херсонщини — працювали на окупаційну "владу"

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні ще сімох колаборантів. Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону.
Головні тези:
- Фігуранти затримані за колабораційну діяльність на підтримку окупаційної влади.
- Серед затриманих були батько та син, які охороняли російську катівню на Херсонщині.
- Зловмисники викрадали людей та розграбовували майно спільно з окупантами.
СБУ затримала 7 колаборантів на Херсонщині
Серед затриманих — батько та син, які після захоплення обласного центру вступили до так званого «управління виконання покарань по Херсонській області».
Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90.
Перебуваючи на «посадах молодших інспекторів», вони охороняли периметр тюрми та камери, в яких перебували учасники руху опору.
Під час таких рейдів колаборант спільно з окупантами викрадав людей та розграбовував приватне майно.
Ще одна затримана — жителька Бериславського району, яка була «правою рукою» місцевого гауляйтера та «розселяла» рашистів у будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
Також викрито злочини мешканки Херсону, яка працювала «заступницею» керівника окупаційної «філії» пенсійного фонду рф та закликала містян допомагати агресору.
Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму РФ обходив будинки односельців та агітував їх голосувати за «приєднання» регіону до складу РФ.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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