Правоохранители задержали 7 коллаборантов из Херсона — работали на оккупационную "власть"
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали 7 коллаборантов из Херсона — работали на оккупационную "власть"

СБУ
СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Херсоне еще семь коллаборантов. Во время оккупации города они помогали агрессору распространять кремлевский режим на территории региона.

Главные тезисы

  • Служба безопасности и Национальная полиция задержали 7 коллаборантов из Херсона, сотрудничавших с оккупационной властью.
  • Фигуранты задержаны за коллаборационную деятельность в поддержку оккупационных властей, в том числе похищение людей и разграбление имущества.
  • Задержанные лица подозреваются по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

СБУ задержала 7 коллаборантов в Херсонской области

Среди задержанных отец и сын, которые после захвата областного центра вступили в так называемое «управление исполнения наказаний по Херсонской области».

Там их назначили охранниками русской застенки, которую захватчики обустроили на базе захваченной к тому времени Северной исправительной колонии №90.

Находясь на должностях младших инспекторов, они охраняли периметр тюрьмы и камеры, в которых находились участники движения сопротивления.

Другой фигурант — бывший правоохранитель, вступивший в 1-ый отряд оперативного назначения «гром» мвс рф, в рядах которого совершал облавы в доме местных жителей.

В ходе таких рейдов коллаборант совместно с оккупантами похищал людей и разграбил частное имущество.

Еще одна задержанная — жительница Бериславского района, которая была «правой рукой» местного гауляйтера и расселяла рашистов в домах односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Также разоблачены преступления жительницы Херсона, которая работала «заместительницей» руководителя оккупационного «филиала» пенсионного фонда России и призвала горожан помогать агрессору.

Кроме нее задержана бывшая заместитель главного врача местного санатория, которую оккупанты «повысили» к руководителю захваченного заведения. За это перерегистрировала учреждение по российскому законодательству и выплачивала зарплаты в рублях.

Седьмой задержан житель Белозерского района, который во время псевдореферендума РФ обходил дома односельчан и агитировал их голосовать за «присоединение» региона к составу РФ.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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