Правоохоронці затримали агента ФСБ — коригував удари Росії по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. За завданням ФСБ він коригував авіаційні та артилерійські удари рашистів по Краматорську.
Головні тези:
- Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував удари Росії по Краматорську.
- 32-річний наркозалежний з прифронтового міста виявився ворожим агентом та співпрацював із російською спецслужбою.
- Фігурант відстежував локації командних пунктів та руху українських захисників, передаючи ці дані ФСБ.
СБУ затримала агента ФСБ у Краматорську
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр.
Після проходження інструктажу від ФСБ, фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників.
Крім цього, зловмисник стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту.
Далі він передавав ці відомості співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила Служба безпеки.
Контррозвідники СБУ поетапно задокументували розвідактивність агента і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено спецзаходи для убезпечення позицій та маршрутів переміщення Сил оборони.
Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-