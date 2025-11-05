Правоохоронці затримали агента ФСБ — коригував удари Росії по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. За завданням ФСБ він коригував авіаційні та артилерійські удари рашистів по Краматорську.

СБУ затримала агента ФСБ у Краматорську

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр.

Після проходження інструктажу від ФСБ, фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників.

Крім цього, зловмисник стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту.

Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував «потрібні» геолокації на свій смартфон. Поширити

Далі він передавав ці відомості співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила Служба безпеки.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували розвідактивність агента і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено спецзаходи для убезпечення позицій та маршрутів переміщення Сил оборони.

Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.