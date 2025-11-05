Правоохранители задержали агента ФСБ — корректировал удары России по Краматорску
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали агента ФСБ — корректировал удары России по Краматорску

СБУ
агент
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары рашистов по Краматорску.

Главные тезисы

  • Агент ФСБ, 32-летний наркозависимый, оказался враждебным к Украине и сотрудничал с российской спецслужбой, корректировал удары по Краматорску.
  • Служба безопасности задержала злоумышленника, который отслеживал локации командных пунктов и движения украинских защитников, передавая данные ФСБ.
  • Фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки, записывал геолокации на свой смартфон и передавал их российской спецслужбе.

СБУ задержала агента ФСБ в Краматорске

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города, который в Телеграмм-каналах призвал оккупантов захватить райцентр.

После прохождения инструктажа от ФСБ фигурант начал отслеживать локации запасных командных пунктов и блокпостов украинских защитников.

Кроме этого, злоумышленник следил за маршрутами движения колонн Сил обороны, направлявшихся в сторону фронта.

Чтобы собрать координаты, фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки по прифронтовой местности и записывал «нужные» геолокации на свой смартфон.

Далее он передавал эти сведения сотруднику ФСБ, личность которого уже установила Служба безопасности.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали разведактивность агента и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены спецмеры по обеспечению позиций и маршрутов перемещения Сил обороны.

Во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал авиаудары РФ по Славянску — правоохранители задержали агента российских спецслужб
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агента российских спецслужб — корректировал ракетные удары по центру Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Священник Московского патриархата корректировал удары РФ по Сумщине — предателя задержали
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?