Правоохранители задержали агента ФСБ — корректировал удары России по Краматорску

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары рашистов по Краматорску.
Главные тезисы
- Агент ФСБ, 32-летний наркозависимый, оказался враждебным к Украине и сотрудничал с российской спецслужбой, корректировал удары по Краматорску.
- Служба безопасности задержала злоумышленника, который отслеживал локации командных пунктов и движения украинских защитников, передавая данные ФСБ.
- Фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки, записывал геолокации на свой смартфон и передавал их российской спецслужбе.
СБУ задержала агента ФСБ в Краматорске
Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города, который в Телеграмм-каналах призвал оккупантов захватить райцентр.
После прохождения инструктажа от ФСБ фигурант начал отслеживать локации запасных командных пунктов и блокпостов украинских защитников.
Кроме этого, злоумышленник следил за маршрутами движения колонн Сил обороны, направлявшихся в сторону фронта.
Далее он передавал эти сведения сотруднику ФСБ, личность которого уже установила Служба безопасности.
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали разведактивность агента и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены спецмеры по обеспечению позиций и маршрутов перемещения Сил обороны.
Во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с российской спецслужбой.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
