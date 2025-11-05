Правоохранители задержали агента ФСБ — корректировал удары России по Краматорску

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары рашистов по Краматорску.

СБУ задержала агента ФСБ в Краматорске

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города, который в Телеграмм-каналах призвал оккупантов захватить райцентр.

После прохождения инструктажа от ФСБ фигурант начал отслеживать локации запасных командных пунктов и блокпостов украинских защитников.

Кроме этого, злоумышленник следил за маршрутами движения колонн Сил обороны, направлявшихся в сторону фронта.

Чтобы собрать координаты, фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки по прифронтовой местности и записывал «нужные» геолокации на свой смартфон. Поделиться

Далее он передавал эти сведения сотруднику ФСБ, личность которого уже установила Служба безопасности.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали разведактивность агента и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены спецмеры по обеспечению позиций и маршрутов перемещения Сил обороны.

Во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с российской спецслужбой.