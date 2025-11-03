Правоохоронці затримали інформатора РФ — шпигував за військовими ешелонами
Правоохоронці затримали інформатора РФ — шпигував за військовими ешелонами

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України.

  • Інформатор РФ шпигував за військовими ешелонами в центральних регіонах України.
  • Зловмисник встановив мінікамеру на перегоні Укрзалізниці для передачі інформації російським спецслужбам.
  • Агент діяв у Телеграм-каналах для знаходження легкого заробітку в обмін на передачу конфіденційної інформації.

Агент російських спецслужб шпигував за ешелонами ЗСУ на Полтавщині

Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

