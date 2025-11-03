Правоохранители задержали информатора РФ — шпионил за военными эшелонами

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, действовавшего в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, двигавшимися в направлении передовой через центральные регионы Украины.

Агент российских спецслужб шпионил за эшелонами ВСУ в Полтавской области

Для этого фигурант установил на одной из местных гонок Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом, оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортирующих в сторону фронта.

Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

По материалам дела, задачу врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, попавший во внимание окупантов в Телеграмм-каналах по поиску «легких заработков». Поделиться

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заранее демонтировала шпионское оборудование и провела меры по обеспечению локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.