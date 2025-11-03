Правоохранители задержали информатора РФ — шпионил за военными эшелонами

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, действовавшего в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, двигавшимися в направлении передовой через центральные регионы Украины.
Главные тезисы
- Шпион РФ был задержан в Украине за шпионаж за военными эшелонами в центральных регионах страны.
- Злоумышленник устанавливал мини-камеру на перегоне Укрзалізниці для передачи конфиденциальной информации российским спецслужбам.
- Сотрудники СБУ пресекли попытку раскрытия расположения средств противовоздушной обороны в центральных регионах Украины.
Агент российских спецслужб шпионил за эшелонами ВСУ в Полтавской области
Для этого фигурант установил на одной из местных гонок Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.
Таким образом, оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортирующих в сторону фронта.
Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.
Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заранее демонтировала шпионское оборудование и провела меры по обеспечению локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-