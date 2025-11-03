Правоохранители задержали информатора РФ — шпионил за военными эшелонами
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали информатора РФ — шпионил за военными эшелонами

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, действовавшего в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, двигавшимися в направлении передовой через центральные регионы Украины.

Главные тезисы

  • Шпион РФ был задержан в Украине за шпионаж за военными эшелонами в центральных регионах страны.
  • Злоумышленник устанавливал мини-камеру на перегоне Укрзалізниці для передачи конфиденциальной информации российским спецслужбам.
  • Сотрудники СБУ пресекли попытку раскрытия расположения средств противовоздушной обороны в центральных регионах Украины.

Агент российских спецслужб шпионил за эшелонами ВСУ в Полтавской области

Для этого фигурант установил на одной из местных гонок Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом, оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортирующих в сторону фронта.

Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

По материалам дела, задачу врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, попавший во внимание окупантов в Телеграмм-каналах по поиску «легких заработков».

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заранее демонтировала шпионское оборудование и провела меры по обеспечению локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении беспилотных систем ВСУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье — детали спецоперации
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала четырех диверсантов российских спецслужб — поджигали объекты "Укрзалізниці"
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?