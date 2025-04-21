Правоохоронці затримали коригувальницю ударів РФ по військових аеродромах Хмельниччини
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці затримали коригувальницю ударів РФ по військових аеродромах Хмельниччини

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак РФ по Силах оборони на заході України.

Головні тези:

  • Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак РФ по військових аеродромах Хмельниччини.
  • Окупанти завербували місцеву наркозалежну для коригування ударів по українських об'єктах.
  • Затримана агентка орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ, фіксуючи техобслуговування військової техніки.

Правоохоронці затримали коригувальницю ворожого вогню на Хмельниччині

Пріоритетними цілями ворога були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ.

Як встановило розслідування, щоб скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

Серед завдань агентки також було проведення розвідки біля військового аеродрому в одній із західних областей України.

Затримання коригувальниці РФ

Крім цього, за гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування.

Одночасно фігурантка використовувала «спостережний пункт» для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині «в обхід» ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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