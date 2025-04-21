Правоохранители задержали корректировщицу ударов РФ по военным аэродромам Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак РФ по Силам обороны на западе Украины.
Главные тезисы
- Правоохранители задержали агента ГРУ, который собирал данные для ракетно-дроновых атак РФ по украинским объектам обороны.
- Оккупанты завербовали местную наркозависимую для корректировки ударов по аэродромам и складам украинских вооруженных сил.
- Агентка ГРУ арендовала квартиру рядом с логистическим центром ВСУ и фиксировала данные о военной технике для шпионажа.
Правоохранители задержали корректировщицу вражеского огня в Хмельницкой области
Приоритетными целями неприятеля были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.
Как установило расследование, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала «легкие» деньги на Телеграмм-каналах.
Среди задач агентки также было проведение разведки у военного аэродрома в одной из западных областей Украины.
Кроме этого, за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.
По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.
Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предательницу во временном доме. У задержанной изъят мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой РФ.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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