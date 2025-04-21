Правоохранители задержали корректировщицу ударов РФ по военным аэродромам Хмельницкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали корректировщицу ударов РФ по военным аэродромам Хмельницкой области

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак РФ по Силам обороны на западе Украины.

Главные тезисы

  • Правоохранители задержали агента ГРУ, который собирал данные для ракетно-дроновых атак РФ по украинским объектам обороны.
  • Оккупанты завербовали местную наркозависимую для корректировки ударов по аэродромам и складам украинских вооруженных сил.
  • Агентка ГРУ арендовала квартиру рядом с логистическим центром ВСУ и фиксировала данные о военной технике для шпионажа.

Правоохранители задержали корректировщицу вражеского огня в Хмельницкой области

Приоритетными целями неприятеля были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.

Как установило расследование, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала «легкие» деньги на Телеграмм-каналах.

Среди задач агентки также было проведение разведки у военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

Задержание корректировщицы РФ

Кроме этого, за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.

Одновременно фигурантка использовала «наблюдательный пункт» для обнаружения маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предательницу во временном доме. У задержанной изъят мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой РФ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика
СБУ
Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня
СБУ
задержание
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?