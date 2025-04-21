Правоохранители задержали корректировщицу ударов РФ по военным аэродромам Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак РФ по Силам обороны на западе Украины.

Правоохранители задержали корректировщицу вражеского огня в Хмельницкой области

Приоритетными целями неприятеля были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.

Как установило расследование, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала «легкие» деньги на Телеграмм-каналах.

Среди задач агентки также было проведение разведки у военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

Задержание корректировщицы РФ

Кроме этого, за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.

Одновременно фигурантка использовала «наблюдательный пункт» для обнаружения маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы. Поделиться

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения и задержали предательницу во временном доме. У задержанной изъят мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой РФ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.