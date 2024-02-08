Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024" виступала в окупованому Криму

Ізраїль на "Євробаченні-2024" буде представляти співачка Еден Голан, яка отримала найвищі оцінки від суддів та глядачів. Вона більше 10 років проживала в Росії та виступала в окупованому Криму.

Хто поїде на Євробачення від Ізраїлю

Коли Еден Голан було шість років, її родина переїхала до Москви, де вона прожила наступні 13 років.

Вона повернулася до Ізраїлю два роки тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто зазначити, що 2016 році, Еден Голан виступала на конкурсі "Новая волна" ("Нова хвиля") в тимчасово окупованому Криму.

У 2018 році вона брала участь у російській версії шоу "Голос. Діти" у команді співачки Пелагеї, яка перебуває під санкціями України.

В інтерв’ю ізраїльському виданню, Голан сказала, що так і не звикла до Москви.

До останнього дня в Москві я не звикла. Навіть через 13 років я не звикла до ментальності, атмосфери та сірості. Москва дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було добре на душі. Поширити

Cпівачка заявляє, що має "змішані почуття" щодо Москви. З одного боку, вона дякує їй, бо там вона почала співати і зробила кар'єру. З іншого боку, відчувала антисемітизм до себе.

До 2022 року Гелан випускала пісні російською мовою. Також брала участь у російському відборі на дитяче Євробачення-2015.

Користувачі соцмереж помітили, що співачка не робила публічних заяв про засудження війни Росії проти України, а її батьки досі мають бізнес в РФ.

Moscow based singer Eden Golan is totally fine with her parents having business run in Russia and contributing to the economy of a terrorist state.



Just today 4 people died and 35 injured in Kyiv. 2 years into full scale invasion, how can you not say anything about it. https://t.co/8LGldiQyXu pic.twitter.com/a8beUcn5kj — vanya ✙ 🇺🇦 (@eurovanya) February 7, 2024

Під час шоу Hakochav Haba ("Висхідна зірка") вона присвятила пісню I Don't Want To Miss A Thing групи Aerosmith тим, хто чекає на повернення заручників, яких викрав ХАМАС 7 жовтня і які залишаються в Газі.

Ізраїль закликають дискваліфікувати з Євробачення

Вболівальники та деякі учасники конкурсу закликали усунути Ізраїль із цьогорічного конкурсу "Євробачення".

У грудні Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що "Євробачення" — "для мовників, а не для урядів", і що Ізраїль бере участь у конкурсі вже 50 років.

Там зазначили, що ізраїльський суспільний мовник "дотримується всіх правил конкурсу", який є "неполітичною подією".

Ісландія заявила, що її представник після обрання у березні буде сам вирішувати, чи бойкотувати конкурс.

Нагадаємо, що 7 та 9 травня у шведському місті Мальме відбудуться півфінали конкурсу, фінал заплановано на 11 травня.

Україну на конкурсі представлять alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Mariа.