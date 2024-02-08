Представительница Израиля на "Евровидении-2024" выступала в оккупированном Крыму

Израиль на "Евровидении-2024" будет представлять певица Эден Голан, получившая самые высокие оценки от судей и зрителей. Она более 10 лет проживала в России и выступала в оккупированном Крыму.

Кто поедет на Евровидение от Израиля

Когда Эдену Голану было шесть лет, ее семья переехала в Москву, где она прожила следующие 13 лет.

Она вернулась в Израиль два года назад после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стоит отметить, что в 2016 году Эден Голан выступала на конкурсе "Новая волна" во временно оккупированном Крыму.

В 2018 году она участвовала в российской версии шоу "Голос. Дети" в команде находящейся под санкциями Украины певицы Пелагеи.

В интервью израильскому изданию, Голан сказала, что так и не привыкла к Москве.

До последнего дня в Москве я не привыкла. Даже через 13 лет я не привыкла к ментальности, атмосфере и серости. Москва — удивительный город, но я не могу сказать, что там мне было хорошо на душе. Поделиться

Певица заявляет, что испытывает "смешанные чувства" в отношении Москвы. С одной стороны, она благодарит ее, потому что там она начала петь и сделала карьеру. С другой стороны, чувствовала антисемитизм к себе.

До 2022 года Голан выпускала песни на русском языке. Также приняла участие в российском отборе на детское Евровидение-2015.

Пользователи соцсетей заметили, что певица не делала публичных заявлений об осуждении войны России против Украины, а у ее родителей до сих пор есть бизнес в РФ.

Moscow based singer Eden Golan is totally fine with her parents having business run in Russia and contributing to the economy of a terrorist state.



Just today 4 people died and 35 injured in Kyiv. 2 years into full scale invasion, how can you not say anything about it. https://t.co/8LGldiQyXu pic.twitter.com/a8beUcn5kj — vanya ✙ 🇺🇦 (@eurovanya) February 7, 2024

Во время шоу Hakochav Haba ("Восходящая звезда") она посвятила песню I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith тем, кто ждет возвращения заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября и остающихся в Газе.

Израиль призывают дисквалифицировать по Евровидению

Болельщики и некоторые участники конкурса призвали устранить Израиль из конкурса "Евровидение" этого года.

В декабре Европейский языковой союз (EBU) заявил, что "Евровидение" — "для вещателей, а не для правительств", и что Израиль принимает участие в конкурсе уже 50 лет.

Там отметили, что израильский общественный вещатель "следует всем правилам конкурса", который является "неполитическим событием".

Исландия заявила, что ее представитель после избрания в марте будет сам решать, бойкотировать ли конкурс.

Напомним, что 7 и 9 мая в шведском городе Мальме пройдут полуфиналы конкурса, финал запланирован на 11 мая.

Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Mariа.