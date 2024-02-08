Представительница Израиля на "Евровидении-2024" выступала в оккупированном Крыму

Израиль на "Евровидении-2024" будет представлять певица Эден Голан, получившая самые высокие оценки от судей и зрителей. Она более 10 лет проживала в России и выступала в оккупированном Крыму.
Кто поедет на Евровидение от Израиля
Когда Эдену Голану было шесть лет, ее семья переехала в Москву, где она прожила следующие 13 лет.
Она вернулась в Израиль два года назад после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Стоит отметить, что в 2016 году Эден Голан выступала на конкурсе "Новая волна" во временно оккупированном Крыму.
В 2018 году она участвовала в российской версии шоу "Голос. Дети" в команде находящейся под санкциями Украины певицы Пелагеи.
В интервью израильскому изданию, Голан сказала, что так и не привыкла к Москве.
Певица заявляет, что испытывает "смешанные чувства" в отношении Москвы. С одной стороны, она благодарит ее, потому что там она начала петь и сделала карьеру. С другой стороны, чувствовала антисемитизм к себе.
До 2022 года Голан выпускала песни на русском языке. Также приняла участие в российском отборе на детское Евровидение-2015.
Пользователи соцсетей заметили, что певица не делала публичных заявлений об осуждении войны России против Украины, а у ее родителей до сих пор есть бизнес в РФ.
Во время шоу Hakochav Haba ("Восходящая звезда") она посвятила песню I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith тем, кто ждет возвращения заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября и остающихся в Газе.
Израиль призывают дисквалифицировать по Евровидению
Болельщики и некоторые участники конкурса призвали устранить Израиль из конкурса "Евровидение" этого года.
В декабре Европейский языковой союз (EBU) заявил, что "Евровидение" — "для вещателей, а не для правительств", и что Израиль принимает участие в конкурсе уже 50 лет.
Там отметили, что израильский общественный вещатель "следует всем правилам конкурса", который является "неполитическим событием".
Исландия заявила, что ее представитель после избрания в марте будет сам решать, бойкотировать ли конкурс.
Напомним, что 7 и 9 мая в шведском городе Мальме пройдут полуфиналы конкурса, финал запланирован на 11 мая.
Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Mariа.
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