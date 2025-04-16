Представники одразу двох професій опиняться у зоні ризику через ШІ
Категорія
Технології
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Представники одразу двох професій опиняться у зоні ризику через ШІ

ШІ може забрати роботу у багатьох людей
Джерело:  Business Insider

На переконання генерального партнера венчурної компанії Benchmark Віктора Лазарте, існує висока ймовірність того, що уже в найближчому майбутньому штучний інтелект витіснить людей з двох професій. Експерт вважає, що непокоїтися варто юристам та рекрутерам.

Головні тези:

  • Студентам юридичних факультетів варто задуматися про те, як адаптуватися до нових умов.
  • Застосування ШІ у рекрутингових процесах може покращити ефективність співбесід та зменшити час пошуку кандидатів.

ШІ може забрати роботу у багатьох людей

Віктор Лазарте закликав студентів юридичних факультетів подумати про те, що вони зможуть робити через три роки, чого не зможе ШІ.

Він звернув увагу на те, що молоді юристи часто виконують чорнову роботу, яка не є проблемою для ШІ.

З заявою з цього приводу виступив Тодд Ітамі, юрист великої юридичної фірми Covington & Burling.

Останній закликав колег навчитися використовувати штучний інтелект, що за його словами є "обов'язковою умовою" для успіху.

Лазарте також озвучив прогноз, що незабаром моделі ШІ можуть потіснити рекрутерів, адже будуть краще і ефективніше за людей проводити співбесіди з кандидатами.

HR та рекрутингові команди дедалі частіше використовують інструменти штучного інтелекту на різних етапах процесу найму — від перегляду резюме до формування шортлистів кандидатів на певні посади. Технологічні лідери прогнозують, що ці інструменти пришвидшать процес найму для HR-працівників.

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