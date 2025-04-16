Представники одразу двох професій опиняться у зоні ризику через ШІ

На переконання генерального партнера венчурної компанії Benchmark Віктора Лазарте, існує висока ймовірність того, що уже в найближчому майбутньому штучний інтелект витіснить людей з двох професій. Експерт вважає, що непокоїтися варто юристам та рекрутерам.

ШІ може забрати роботу у багатьох людей

Віктор Лазарте закликав студентів юридичних факультетів подумати про те, що вони зможуть робити через три роки, чого не зможе ШІ.

Він звернув увагу на те, що молоді юристи часто виконують чорнову роботу, яка не є проблемою для ШІ.

З заявою з цього приводу виступив Тодд Ітамі, юрист великої юридичної фірми Covington & Burling.

Останній закликав колег навчитися використовувати штучний інтелект, що за його словами є "обов'язковою умовою" для успіху.

Лазарте також озвучив прогноз, що незабаром моделі ШІ можуть потіснити рекрутерів, адже будуть краще і ефективніше за людей проводити співбесіди з кандидатами.