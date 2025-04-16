Представители сразу двух профессий окажутся в зоне риска из-за ИИ

По мнению генерального партнера венчурной компании Benchmark Виктора Лазарте, существует высокая вероятность того, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект вытеснит людей из двух профессий. Эксперт считает, что беспокоиться следует юристам и рекрутерам.

ИИ может забрать работу у многих людей

Виктор Лазарте призвал студентов юридических факультетов подумать о том, что они смогут делать через три года, чего не сможет ИИ.

Он обратил внимание на то, что молодые юристы часто выполняют черновую работу, которая не является проблемой для ИИ.

С заявлением на этот счет выступил Тодд Итами, юрист крупной юридической фирмы Covington & Burling.

Последний призвал коллег научиться использовать искусственный интеллект, который, по его словам, является "обязательным условием" для успеха.

Лазарте также озвучил прогноз, что вскоре модели ИИ могут потеснить рекрутеров, ведь будут лучше и эффективнее людей проводить собеседования с кандидатами.