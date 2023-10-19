Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю
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Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю

Ріші Сунак
Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до Ізраїлю, щоб продемонструвати солідарність з країною, яка зазнала нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.

Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю

Сунак планує провести переговори зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, висловить співчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та в секторі Гази, а також має намір застерегти від подальшої ескалації у регіоні.

Він також закликатиме до якнайшвидшого відкриття маршруту для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту та надання можливості виїхати звідти британським громадянам, які там опинилися.

Перш за все, я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство та я з вамиЩо відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі, – сказав британський прем'єр журналістам після приземлення.

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