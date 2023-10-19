Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до Ізраїлю, щоб продемонструвати солідарність з країною, яка зазнала нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.
Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю
Сунак планує провести переговори зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, висловить співчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та в секторі Гази, а також має намір застерегти від подальшої ескалації у регіоні.
Він також закликатиме до якнайшвидшого відкриття маршруту для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту та надання можливості виїхати звідти британським громадянам, які там опинилися.
За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.
Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.
Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.
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