Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до Ізраїлю, щоб продемонструвати солідарність з країною, яка зазнала нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.

Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю

Сунак планує провести переговори зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, висловить співчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та в секторі Гази, а також має намір застерегти від подальшої ескалації у регіоні.

Він також закликатиме до якнайшвидшого відкриття маршруту для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту та надання можливості виїхати звідти британським громадянам, які там опинилися.

Перш за все, я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство та я з вамиЩо відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі Поширити

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.