Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность со страной, подвергшейся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС 7 октября.
Премьер Британии прибыл с визитом в Израиль
Сунак планирует провести переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, выразит соболезнования по поводу гибели людей в Израиле и в секторе Газа, а также намерен предостеречь от дальнейшей эскалации в регионе.
Он также будет призывать к скорейшему открытию маршрута для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта и предоставления возможности уехать оттуда оказавшимся там британским гражданам.
По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.
Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.
Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.
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