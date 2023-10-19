Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность со страной, подвергшейся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Премьер Британии прибыл с визитом в Израиль

Сунак планирует провести переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, выразит соболезнования по поводу гибели людей в Израиле и в секторе Газа, а также намерен предостеречь от дальнейшей эскалации в регионе.

Он также будет призывать к скорейшему открытию маршрута для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта и предоставления возможности уехать оттуда оказавшимся там британским гражданам.

Прежде всего я здесь, чтобы выразить свою солидарность с израильским народом. Вы пострадали от невыразимого, ужасного террористического акта, и я хочу, чтобы вы знали, что Соединенное Королевство и я с вами. Поделиться

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.