Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом — яка мета

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирушив із дводенним візитом на Близький Схід. Насамперед він прилетить до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.

Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом

Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він також має намір відвідати й інші країни регіону.

Смерть кожного мирного громадянина – це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту". Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій, - йдеться у заяві прем'єр-міністра. Поширити

У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.

Що відомо про офіційні заяви Ізраїля щодо наземної операції у Газі

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вже невдовзі ізраїльскі військові побачать сектор Газа не здалеку, а зсередини.

За інформацією британського видання Sky News, це свідчить про підготовку Ізраїля до проведення наземної операції у Газі.

Ізраїль наказав понад 1 мільйону палестинців евакуюватися на південь перед очікуваним наземним наступом.

Ізраїльські військові заявили на вихідних, що готові до "значної" операції суходолом, морем і повітрям, але не уточнили, коли відбудеться наступ.