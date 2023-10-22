Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом — яка мета

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирушив із дводенним візитом на Близький Схід. Насамперед він прилетить до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.
Прем'єр Британії вирушив до Ізраїлю з дводенним візитом
Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він також має намір відвідати й інші країни регіону.
У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.
Що відомо про офіційні заяви Ізраїля щодо наземної операції у Газі
Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вже невдовзі ізраїльскі військові побачать сектор Газа не здалеку, а зсередини.
За інформацією британського видання Sky News, це свідчить про підготовку Ізраїля до проведення наземної операції у Газі.
Ізраїль наказав понад 1 мільйону палестинців евакуюватися на південь перед очікуваним наземним наступом.
Ізраїльські військові заявили на вихідних, що готові до "значної" операції суходолом, морем і повітрям, але не уточнили, коли відбудеться наступ.
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