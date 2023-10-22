Премьер Британии отправился в Израиль с двухдневным визитом — какова цель

Премьер-министр Британии Риши Сунак отправился с двухдневным визитом на Ближний Восток. В первую очередь он прилетит в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом.
Премьер Британии отправился в Израиль с двухдневным визитом
Сообщается, что визит Сунака продлится два дня, он намерен посетить и другие страны региона.
В ходе визита Сунак также планирует обсудить с руководством Израиля скорый допуск гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также о возможности эвакуации находящихся там британских граждан.
Что известно об официальных заявлениях Израиля по поводу наземной операции в Газе
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что уже вскоре израильские военные увидят сектор Газа не издалека, а изнутри.
За информацией британского издания Sky News, это свидетельствует о подготовке Израиля к проведению наземной операции в Газе.
Израиль приказал более 1 миллиона палестинцев эвакуироваться на юг перед ожидаемым наземным наступлением.
Израильские военные заявили на выходных, что готовы к "значительной" операции по суше, морю и воздуху, но не уточнили, когда произойдет наступление.
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