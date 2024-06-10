Прем'єр Чехії Фіала підозрює Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

Прем'єр Чехії Петр Фіала припустив, що саме РФ може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Росія може стояти за спробою підпалу автобусів у Празі — Фіала

Поліція Чехії повідомила, що 7 червня арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та висунула йому звинувачення в тероризмі.

Є підозра, що напад був організований та профінансований, ймовірно, з Росії. Петр Фіала Прем'єр Чехії

За його словами, це частина гібридної війни, яку проти Чехії веде РФ, "від якої ми повинні захищатися та яку ми повинні зупинити".

Росія неодноразово намагається посіяти хаос та підірвати довіру громадян до нашої держави. Поширити

За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері.

Поліція вказала, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

У суботу у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацію про можливе скоєння теракту.

У Чехії затримано підозрюваних у побитті проукраїнських волонтерів

1 червня на Празькому Майдані побили волонтерів, що збирали допомогу для України. 3 червня підозрюваних в агресії затримали в аеропорту.

Поліція Чехії повідомила, що чотирьох підозрюваних в агресивних діях щодо волонтерів на Празькому Майдані затримано в аеропорту.

У зв’язку з суботнім інцидентом поліція Чехії затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали слідчі дії. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують.

“Агресори”, які напали на волонтерів у Празі, розмовляли російською мовою.