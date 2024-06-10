Прем'єр Чехії Фіала підозрює Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

Прем'єр Чехії Петр Фіала припустив, що саме РФ може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.
Головні тези:
- Прем'єр Чехії Фіала вбачає спробу підпалу автобусів у Празі як частину гібридної війни, яку веде РФ.
- Поліція Чехії затримала підозрюваного зі звинуваченням у тероризмі, імовірно, з посиланням на можливу російську причетність.
- Представники правоохоронних органів заявили про посилення заходів безпеки у громадських місцях через інформацію про можливий теракт.
- В Чехії також зафіксовано інші події, пов'язані з підозрою на російську причетність, наприклад, напад на волонтерів з України.
- Поліція розслідує інцидент, де агресори, які напали на волонтерів у Празі, говорили російською мовою.
Росія може стояти за спробою підпалу автобусів у Празі — Фіала
Поліція Чехії повідомила, що 7 червня арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та висунула йому звинувачення в тероризмі.
За його словами, це частина гібридної війни, яку проти Чехії веде РФ, "від якої ми повинні захищатися та яку ми повинні зупинити".
За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері.
Поліція вказала, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.
У суботу у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацію про можливе скоєння теракту.
У Чехії затримано підозрюваних у побитті проукраїнських волонтерів
1 червня на Празькому Майдані побили волонтерів, що збирали допомогу для України. 3 червня підозрюваних в агресії затримали в аеропорту.
Поліція Чехії повідомила, що чотирьох підозрюваних в агресивних діях щодо волонтерів на Празькому Майдані затримано в аеропорту.
У зв’язку з суботнім інцидентом поліція Чехії затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали слідчі дії. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують.
“Агресори”, які напали на волонтерів у Празі, розмовляли російською мовою.
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