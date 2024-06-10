Премьер Чехии Фиала подозревает Россию в попытке поджога автобусов в Праге
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Чехии Фиала подозревает Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Фиала
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Источник:  Reuters

Премьер Чехии Петр Фиала предположил, что именно РФ может стоять за попыткой поджога городских автобусов в Праге на прошлой неделе.

Главные тезисы

  • Премьер Чехии Фиала предполагает, что Россия могла стоять за попыткой поджога автобусов в Праге.
  • Подозреваемый по обвинению в терроризме задержан, возможно, с причастностью к России.
  • Чехия усилила меры безопасности из-за возможной угрозы теракта на фоне событий, связанных с российской причастностью.
  • Инциденты, такие как нападение на волонтеров из Украины, свидетельствуют о напряженной обстановке в регионе.
  • Полиция Чехии задержала нескольких иностранцев в аэропорту Праги, проводится следствие по новым фактам.

Россия может стоять за попыткой поджога автобусов в Праге — Фиала

Полиция Чехии сообщила, что 7 июня арестовала 26-летнего мужчину в связи со сорванной попыткой поджога и предъявила ему обвинения в терроризме.

Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер Чехии

По его словам, это часть гибридной войны, которую против Чехии ведет РФ, "от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить".

Россия неоднократно пытается посеять хаос и подорвать доверие граждан к нашему государству.

По словам правоохранителей, подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, находившимся в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером.

Полиция указала, что задержанному не удалось совершить нападение благодаря бдительности сотрудников пражского автовокзала.

В субботу в Чехии полиция усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта.

В Чехии задержаны подозреваемые в избиении проукраинских волонтеров

1 июня на Пражском Майдане избили волонтеров, собиравших помощь для Украины. 3 июня подозреваемые в агрессии были задержаны в аэропорту.

Полиция Чехии сообщила, что четыре подозреваемых в агрессивных действиях в отношении волонтеров на Пражском Майдане задержаны в аэропорту.

В связи с субботним инцидентом полиция Чехии задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу приступили к следственным действиям. По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют.

Нападавшие на волонтеров в Праге агрессоры разговаривали на русском языке.

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