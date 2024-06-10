Премьер Чехии Фиала подозревает Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Премьер Чехии Петр Фиала предположил, что именно РФ может стоять за попыткой поджога городских автобусов в Праге на прошлой неделе.
Главные тезисы
- Премьер Чехии Фиала предполагает, что Россия могла стоять за попыткой поджога автобусов в Праге.
- Подозреваемый по обвинению в терроризме задержан, возможно, с причастностью к России.
- Чехия усилила меры безопасности из-за возможной угрозы теракта на фоне событий, связанных с российской причастностью.
- Инциденты, такие как нападение на волонтеров из Украины, свидетельствуют о напряженной обстановке в регионе.
- Полиция Чехии задержала нескольких иностранцев в аэропорту Праги, проводится следствие по новым фактам.
Россия может стоять за попыткой поджога автобусов в Праге — Фиала
Полиция Чехии сообщила, что 7 июня арестовала 26-летнего мужчину в связи со сорванной попыткой поджога и предъявила ему обвинения в терроризме.
По его словам, это часть гибридной войны, которую против Чехии ведет РФ, "от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить".
По словам правоохранителей, подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, находившимся в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером.
Полиция указала, что задержанному не удалось совершить нападение благодаря бдительности сотрудников пражского автовокзала.
В субботу в Чехии полиция усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта.
В Чехии задержаны подозреваемые в избиении проукраинских волонтеров
1 июня на Пражском Майдане избили волонтеров, собиравших помощь для Украины. 3 июня подозреваемые в агрессии были задержаны в аэропорту.
Полиция Чехии сообщила, что четыре подозреваемых в агрессивных действиях в отношении волонтеров на Пражском Майдане задержаны в аэропорту.
В связи с субботним инцидентом полиция Чехии задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу приступили к следственным действиям. По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют.
Нападавшие на волонтеров в Праге агрессоры разговаривали на русском языке.
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