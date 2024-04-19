Прем'єр Франції Атталь назвав головну умову для перемоги України у війні
Категорія
Політика
Дата публікації

Прем'єр Франції Атталь назвав головну умову для перемоги України у війні

Габріель Атталь
Джерело:  BFM TV

На переконання французького прем'єра Габріеля Атталя, якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку України — вона зможе розгромити армію РФ на полі бою.

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Атталь дав інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді.

За його словами, офіційний Париж продовжить підтримувати Україну проти Росії.

Окрім того, він пояснив, чому це вкрай важливо для французького народу.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися… Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну, — підкреслив Габріель Атталь.

Він також нагадав про продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.

Атталь підтримує позицію Макрона щодо України

Ще в лютому прем'єр-міністр Франції офіційно підтвердив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про введення західних військ в Україну.

Він звернув увагу на те, що два роки тому багато країн "виключали можливість відправки зброї", в тому числі оборонної, в Україну.

Сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії, — наголосив поплічник Макрона.

На його переконання, абсолютно "нічого не можна виключати у війні", яка ведеться "в самому серці Європи", в тому числі введення сухопутних військ, як це запропонував французький лідер Емманюель Макрон напередодні.

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