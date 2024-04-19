По убеждению французского премьера Габриэля Атталя, если международное сообщество продолжит поддержку Украины, она сможет разгромить армию РФ на поле боя.

Премьер Франции призывает союзников не забывать об Украине

Атталь дал интервью касательно своего 100-дневного пребывания в должности.

По его словам, официальный Париж продолжит поддерживать Украину в войне против России.

Кроме того, он объяснил, почему это очень важно для французского народа.

Если мы будем их (украинцев — ред.) поддерживать, они будут продолжать держаться... Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену, — подчеркнул Габриэль Атталь. Поделиться

Он также напомнил о продовольственной инфляции и иммиграции как потенциальных последствиях, которые смогут ощутить на себе французские граждане.

Атталь поддерживает позицию Макрона касательно Украины

Еще в феврале премьер-министр Франции официально подтвердил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет о введении западных войск в Украину.

Он обратил внимание на то, что два года назад многие страны "исключали возможность отправки оружия", в том числе оборонного, в Украину.

Сегодня мы отправляем ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать украинцев перед лицом этой агрессии, — подчеркнул приспешник Макрона. Поделиться

По его убеждению, "ничего нельзя исключать в войне", которая ведется "в самом сердце Европы", в том числе введение сухопутных войск, как это предложил французский лидер Эммануэль Макрон накануне.