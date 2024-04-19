Премьер Франции Атталь назвал главное условие победы Украины в войне
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Франции Атталь назвал главное условие победы Украины в войне

Атталь
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Источник:  BFM TV

По убеждению французского премьера Габриэля Атталя, если международное сообщество продолжит поддержку Украины, она сможет разгромить армию РФ на поле боя.

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Атталь дал интервью касательно своего 100-дневного пребывания в должности.

По его словам, официальный Париж продолжит поддерживать Украину в войне против России.

Кроме того, он объяснил, почему это очень важно для французского народа.

Если мы будем их (украинцев — ред.) поддерживать, они будут продолжать держаться... Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену, — подчеркнул Габриэль Атталь.

Он также напомнил о продовольственной инфляции и иммиграции как потенциальных последствиях, которые смогут ощутить на себе французские граждане.

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Еще в феврале премьер-министр Франции официально подтвердил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет о введении западных войск в Украину.

Он обратил внимание на то, что два года назад многие страны "исключали возможность отправки оружия", в том числе оборонного, в Украину.

Сегодня мы отправляем ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать украинцев перед лицом этой агрессии, — подчеркнул приспешник Макрона.

По его убеждению, "ничего нельзя исключать в войне", которая ведется "в самом сердце Европы", в том числе введение сухопутных войск, как это предложил французский лидер Эммануэль Макрон накануне.

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