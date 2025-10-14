Прем'єр Іспанії відповів на заяву Трампа про виключення країни з НАТО
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на вимогу американського лідера Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону, а також заклик виключити його країну з НАТО. Політик наголосив, що не збирається змінювати свій підхід.

За словами лідера країни, він максимально чітко заявив президенту США, що відданий не лише обороні, а й захисті добробуту свого народу.

Я виконав угоду...і цього року ми досягли 2% (від ВВП на оборону — ред.). Ми вважаємо, що з цим бюджетом ми вже надаємо більш ніж адекватну відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в рамках Північноатлантичного альянсу.

На цьому тлі політик офіційно підтвердив, що витрати Іспанії на оборону поки ніхто змінювати не буде.

За його словами, під час останнього саміту НАТО було досягнено угоди, якою Іспанія повністю задоволена.

Я наголошую: для нас дотримання вимог Альянсу є настільки ж важливим, як і задоволення потреб нашої правової держави, — додав Санчес.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Дональд Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

