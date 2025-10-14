Прем'єр Іспанії відповів на заяву Трампа про виключення країни з НАТО

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на вимогу американського лідера Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону, а також заклик виключити його країну з НАТО. Політик наголосив, що не збирається змінювати свій підхід.
Головні тези:
- Лідер Іспанії не збирається змінювати свою позицію на вимогу Трампа.
- Опозиція країни критикує Санчеса за небажання йти на поступки.
Санчеса не злякали заяви Трампа
За словами лідера країни, він максимально чітко заявив президенту США, що відданий не лише обороні, а й захисті добробуту свого народу.
На цьому тлі політик офіційно підтвердив, що витрати Іспанії на оборону поки ніхто змінювати не буде.
За його словами, під час останнього саміту НАТО було досягнено угоди, якою Іспанія повністю задоволена.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно Дональд Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.
