Премьер Испании ответил на заявление Трампа об исключении страны из НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на требование американского лидера Дональда Трампа касательно увеличении расходов на оборону, а также призыв исключить его страну из НАТО. Политик подчеркнул, что не намерен менять свой подход.
Главные тезисы
- Лидер Испании не собирается менять свою позицию после требования Трампа.
- Оппозиция страны критикует Санчеса за нежелание идти на уступки.
Санчеса не испугали заявления Трампа
По словам лидера страны, он максимально четко заявил президенту США, что предан не только обороне, но и защите благосостояния своего народа.
На этом фоне политик официально подтвердил, что расходы Испании на оборону пока никто не будет менять.
По его словам, во время последнего саммита НАТО было достигнуто соглашение, которым Испания полностью удовлетворена.
Как уже упоминалось ранее, недавно Дональд Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-