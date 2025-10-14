Премьер Испании ответил на заявление Трампа об исключении страны из НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на требование американского лидера Дональда Трампа касательно увеличении расходов на оборону, а также призыв исключить его страну из НАТО. Политик подчеркнул, что не намерен менять свой подход.

Санчеса не испугали заявления Трампа

По словам лидера страны, он максимально четко заявил президенту США, что предан не только обороне, но и защите благосостояния своего народа.

Я выполнил соглашение, и в этом году мы достигли 2% (от ВВП на оборону — ред.). Мы считаем, что с этим бюджетом мы уже предоставляем более адекватный ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в рамках Североатлантического альянса. Педро Санчес Премьер-министр Испании

На этом фоне политик официально подтвердил, что расходы Испании на оборону пока никто не будет менять.

По его словам, во время последнего саммита НАТО было достигнуто соглашение, которым Испания полностью удовлетворена.

Я подчеркиваю: для нас соблюдение требований Альянса настолько же важно, как и удовлетворение потребностей нашего правового государства, — добавил Санчес. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно Дональд Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.