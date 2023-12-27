Прем’єр Саксонії закликав Україну поступитися територіями заради миру з РФ. У МЗС відповіли

Прем’єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав Україну "змиритися з тимчасовими поступками територіями" і вважає, що Німеччина має змінити політику щодо Росії.

Кречмер пропонує Україні тимчасово відмовитися від територій

Кречмер різко розкритикував курс федерального уряду щодо України. Політик закликав до дипломатичних ініціатив, щоб вплинути Володимира Путіна.

Він пропонує українському уряду тимчасово віддати територію взамін на припинення вогню.

Можливо, у разі припинення вогню Україні спочатку доведеться змиритися з тим, що певні території є тимчасово недоступними, - сказав він в інтерв’ю. Поширити

На запитання, чи має Україна поступитися територією, щоб закінчити війну, він водночас підкреслив, що має діяти принцип: «Жоден квадратний метр української території — навіть Крим — не став російським», але «як і в інших великих війнах прийшов час для остаточного вирішення».

На думку Кречмера, федеральний уряд Німеччини має не лише постачати зброю в Україну, а й проявляти дипломатичні ініціативи.

Він додав, що союзникам потрібно «вплинути на президента Росії Володимира Путіна і зробити можливим припинення вогню».

Також він висловився за «розворот» у політиці Німеччини щодо Росії.

Росія – наш сусід. Небезпечний, непередбачуваний сусід. Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному плані, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення з 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів, — сказав Кречмер. Поширити

МЗС відповіло на заяви Кречмера

Речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на слова німецького посадовця, заначивши, що якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема.

До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. Поширити

Ніколенко підкреслив, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України.