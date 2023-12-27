Премьер Саксонии призвал Украину уступить территории ради мира с РФ. В МИДе ответили

Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал Украину "смириться с временными уступками по территориям" и считает, что Германия должна изменить политику в отношении России.

Кречмер предлагает Украине временно отказаться от территорий

Кречмер резко раскритиковал курс федерального правительства на счет Украины. Политик призвал к дипломатическим инициативам, чтобы повлиять на Владимира Путина.

Он предлагает украинскому правительству временно отдать территорию взамен прекращения огня.

Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется смириться с тем, что определенные территории временно недоступны, - сказал он в интервью. Поделиться

На вопрос, должна ли Украина уступить территорию, чтобы закончить войну, он подчеркнул, что должен действовать принцип: «Ни один квадратный метр украинской территории — даже Крым — не стал российским», но «как и в других крупных войнах пришло время для окончательного решения».

По мнению Кречмера, федеральное правительство Германии должно не только поставлять оружие на Украину, но и проявлять дипломатические инициативы.

Он добавил, что союзникам нужно «повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня».

Также он высказался за «разворот» в политике Германии по отношению к России.

Россия – наш сосед. Опасный, непредсказуемый сосед. Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она больше не могла представлять нам угрозу, — это отношение с 19 века. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов, – сказал Кречмер. Поделиться

МИД ответил на заявления Кречмера

Представитель МИД Олег Николенко отреагировал на слова немецкого чиновника, отметив, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности.

Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом. Поделиться

Николенко подчеркнул, что уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины.