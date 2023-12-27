Премьер Саксонии призвал Украину уступить территории ради мира с РФ. В МИДе ответили

Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал Украину "смириться с временными уступками по территориям" и считает, что Германия должна изменить политику в отношении России.
Кречмер предлагает Украине временно отказаться от территорий
Кречмер резко раскритиковал курс федерального правительства на счет Украины. Политик призвал к дипломатическим инициативам, чтобы повлиять на Владимира Путина.
Он предлагает украинскому правительству временно отдать территорию взамен прекращения огня.
На вопрос, должна ли Украина уступить территорию, чтобы закончить войну, он подчеркнул, что должен действовать принцип: «Ни один квадратный метр украинской территории — даже Крым — не стал российским», но «как и в других крупных войнах пришло время для окончательного решения».
По мнению Кречмера, федеральное правительство Германии должно не только поставлять оружие на Украину, но и проявлять дипломатические инициативы.
Он добавил, что союзникам нужно «повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня».
Также он высказался за «разворот» в политике Германии по отношению к России.
МИД ответил на заявления Кречмера
Представитель МИД Олег Николенко отреагировал на слова немецкого чиновника, отметив, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности.
Николенко подчеркнул, что уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины.
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