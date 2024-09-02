Прем'єрка Данії розкрила роль Китаю у війні РФ проти України
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Прем'єрка Данії розкрила роль Китаю у війні РФ проти України

Метте Фредеріксен
Джерело:  The Financial Times

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, Росії було б набагато важче вести розв'язану злочинну війну проти України за відсутності допомоги з боку Китаю. 

Головні тези:

  • Прем'єрка Данії зазначила, що Росії значно легче вести злочинну війну проти України за рахунок допомоги з боку Китаю.
  • Європа має зменшити залежність від Китаю та РФ у технологіях та інвестувати у розвиток власних технологій.
  • Тіньовий флот дозволяє Росії нивелювати санкції та збільшити доходи від експорту нафти, зокрема на користь продовження війни в Україні.
  • За даними аналітиків, за хитрими схемами російського тіньового флоту стоять компанії з Дубаї та Гонконгу, що забезпечують значний обсяг експорту нафти з Росії.
  • Понад 80% доходів нафтогазового сектору Росії походять саме від нафтового сектору, що підтверджує ключову роль енергетики у економіці країни.

Фредеріксен закликає ЄС зменшити залежність від Китаю та РФ

Прем’єр-міністр Данії зазначила, що Європа має позбавитись залежності від Китаю у технологіях і продемонструвати засвоєння уроків від залежності від інших держав, як це було із залежністю від газу з РФ.

Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю, — наголошує Фредеріксен.

Вона зазначила, що країни ЄС мають більше інвестувати у розвиток власних технологій.

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Проте прем’єр-міністр Данії нічого не сказала про необхідність обмежень у торгівлі між ЄС та Китаєм.

Фредеріксен також заявила, що Данія наполягає на тому, щоб ЄС діяв проти тіньового флоту Росії — кораблів, які використовуються Москвою для обходу західних санкцій, — який допомагає підтримувати її економіку і війну в Україні.

Як Росії за допомогою тіньового флоту вдалось нівелювати введену Заходом стелю цін на нафту

За словами співзасновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, введена західними країнами стеля цін на продаж російської нафти практично перестала діяти, адже практично всю російську нафту перевозять кораблі так званого “тіньового флоту, які мають страхування західних компаній.

Тіньовий флот дозволив росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорого власника, які використовують складні маршрути. Компанія Windward оцінює, що цей флот виріс уже до 1 тис 800 суден минулого року. За оцінками, у світі сьогодні 12 тис 300 нафтових танкерів. Це означає, що росія контролює майже 15% світового флоту нафтових танкерів. Санкції сильно відстають від схем та новацій росії. І найважливішу роль цьому грає скопійоване в Ірану ноу хау — "тіньовий флот". Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден, — пояснює Амелін.

Аналітик посилається на інформацію журналістів видання Bloomberg, за якою, наразі шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з росії близько 1,5 млн барелів нафти на день.

Серед цих компаній три з Дубаї — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading  та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.

Федеральні доходи росії зросли до рекордних 320 млрд доларів у 2023 році і повинні вирости ще більше. Експорт нафти склав 234,3 млн. тонн, 82% експорту нафти в 2023 році припало на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. За даними деяких аналітиків, приблизно третину грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і більша частина буде спрямована на фінансування війни в 2024 році. Близько 80% доходів нафтогазового сектору посідає саме нафтовий сектор — згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку росії, частка нафтогазового сектора у ВВП Росії у 2023 році склала близько 27-28%. У восьми регіонах рф майже половина економіки — це видобуток нафти та газу, — підкреслив Амелін.

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