За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, Росії було б набагато важче вести розв'язану злочинну війну проти України за відсутності допомоги з боку Китаю.
Головні тези:
- Прем'єрка Данії зазначила, що Росії значно легче вести злочинну війну проти України за рахунок допомоги з боку Китаю.
- Європа має зменшити залежність від Китаю та РФ у технологіях та інвестувати у розвиток власних технологій.
- Тіньовий флот дозволяє Росії нивелювати санкції та збільшити доходи від експорту нафти, зокрема на користь продовження війни в Україні.
- За даними аналітиків, за хитрими схемами російського тіньового флоту стоять компанії з Дубаї та Гонконгу, що забезпечують значний обсяг експорту нафти з Росії.
- Понад 80% доходів нафтогазового сектору Росії походять саме від нафтового сектору, що підтверджує ключову роль енергетики у економіці країни.
Фредеріксен закликає ЄС зменшити залежність від Китаю та РФ
Прем’єр-міністр Данії зазначила, що Європа має позбавитись залежності від Китаю у технологіях і продемонструвати засвоєння уроків від залежності від інших держав, як це було із залежністю від газу з РФ.
Вона зазначила, що країни ЄС мають більше інвестувати у розвиток власних технологій.
Проте прем’єр-міністр Данії нічого не сказала про необхідність обмежень у торгівлі між ЄС та Китаєм.
Фредеріксен також заявила, що Данія наполягає на тому, щоб ЄС діяв проти тіньового флоту Росії — кораблів, які використовуються Москвою для обходу західних санкцій, — який допомагає підтримувати її економіку і війну в Україні.
Як Росії за допомогою тіньового флоту вдалось нівелювати введену Заходом стелю цін на нафту
За словами співзасновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, введена західними країнами стеля цін на продаж російської нафти практично перестала діяти, адже практично всю російську нафту перевозять кораблі так званого “тіньового флоту, які мають страхування західних компаній.
Аналітик посилається на інформацію журналістів видання Bloomberg, за якою, наразі шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з росії близько 1,5 млн барелів нафти на день.
Серед цих компаній три з Дубаї — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.
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