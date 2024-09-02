За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, Росії було б набагато важче вести розв'язану злочинну війну проти України за відсутності допомоги з боку Китаю.

Фредеріксен закликає ЄС зменшити залежність від Китаю та РФ

Прем’єр-міністр Данії зазначила, що Європа має позбавитись залежності від Китаю у технологіях і продемонструвати засвоєння уроків від залежності від інших держав, як це було із залежністю від газу з РФ.

Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю, — наголошує Фредеріксен. Поширити

Вона зазначила, що країни ЄС мають більше інвестувати у розвиток власних технологій.

Сі Цзіньпін та Володимир Путін

Проте прем’єр-міністр Данії нічого не сказала про необхідність обмежень у торгівлі між ЄС та Китаєм.

Фредеріксен також заявила, що Данія наполягає на тому, щоб ЄС діяв проти тіньового флоту Росії — кораблів, які використовуються Москвою для обходу західних санкцій, — який допомагає підтримувати її економіку і війну в Україні.

Як Росії за допомогою тіньового флоту вдалось нівелювати введену Заходом стелю цін на нафту

За словами співзасновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, введена західними країнами стеля цін на продаж російської нафти практично перестала діяти, адже практично всю російську нафту перевозять кораблі так званого “тіньового флоту, які мають страхування західних компаній.

Тіньовий флот дозволив росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорого власника, які використовують складні маршрути. Компанія Windward оцінює, що цей флот виріс уже до 1 тис 800 суден минулого року. За оцінками, у світі сьогодні 12 тис 300 нафтових танкерів. Це означає, що росія контролює майже 15% світового флоту нафтових танкерів. Санкції сильно відстають від схем та новацій росії. І найважливішу роль цьому грає скопійоване в Ірану ноу хау — "тіньовий флот". Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден, — пояснює Амелін. Поширити

Аналітик посилається на інформацію журналістів видання Bloomberg, за якою, наразі шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з росії близько 1,5 млн барелів нафти на день.

Серед цих компаній три з Дубаї — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.