По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, России было бы гораздо труднее вести развязанную преступную войну против Украины при отсутствии помощи со стороны Китая.
Главные тезисы
- Премьер Дании подчеркнула, что России было бы сложнее вести войну против Украины без поддержки Китая.
- Теневой флот России играет значительную роль в обходе санкций и повышении доходов от экспорта нефти.
- Необходимо снижать зависимость от Китая и РФ в технологиях, инвестировать в собственные разработки и действовать против теневого флота.
- Влияние на мировой рынок нефти позволяет России управлять ценами и обойти ограничения, в том числе через теневой флот.
- Экспорт нефти остается ключевой составляющей доходов России, а инвестирование в развитие собственных технологий становится стратегическим приоритетом для Европы.
Фредериксен призывает ЕС снизить зависимость от Китая и РФ
Премьер-министр Дании отметила, что Европа должна избавиться от зависимости от Китая в технологиях и продемонстрировать усвоение уроков от зависимости от других государств, как это было с зависимостью от газа из РФ.
Она отметила, что страны ЕС должны больше инвестировать в развитие собственных технологий.
Однако премьер-министр Дании ничего не сказала о необходимости ограничений в торговле между ЕС и Китаем.
Фредериксен также заявила, что Дания настаивает на том, чтобы ЕС действовал против теневого флота России — кораблей, используемых Москвой для обхода западных санкций, помогающего поддерживать ее экономику и войну в Украине.
Как России с помощью теневого флота удалось нивелировать введенный Западом потолок цен на нефть.
По словам соучредителя Украинского института будущего Анатолия Амелина, введенный западными странами потолок цен на продажу российской нефти практически перестал действовать, ведь практически всю российскую нефть перевозят корабли так называемого теневого флота, которые имеют страхование западных компаний.
Аналитик ссылается на информацию журналистов издания Bloomberg, по которой, в настоящее время шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день.
Среди этих компаний три из Дубаи – Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга – Concept Oil Services и Bellatrix Energy.
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