По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, России было бы гораздо труднее вести развязанную преступную войну против Украины при отсутствии помощи со стороны Китая.

Фредериксен призывает ЕС снизить зависимость от Китая и РФ

Премьер-министр Дании отметила, что Европа должна избавиться от зависимости от Китая в технологиях и продемонстрировать усвоение уроков от зависимости от других государств, как это было с зависимостью от газа из РФ.

Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая, — отмечает Фредериксен. Поделиться

Она отметила, что страны ЕС должны больше инвестировать в развитие собственных технологий.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Однако премьер-министр Дании ничего не сказала о необходимости ограничений в торговле между ЕС и Китаем.

Фредериксен также заявила, что Дания настаивает на том, чтобы ЕС действовал против теневого флота России — кораблей, используемых Москвой для обхода западных санкций, помогающего поддерживать ее экономику и войну в Украине.

Как России с помощью теневого флота удалось нивелировать введенный Западом потолок цен на нефть.

По словам соучредителя Украинского института будущего Анатолия Амелина, введенный западными странами потолок цен на продажу российской нефти практически перестал действовать, ведь практически всю российскую нефть перевозят корабли так называемого теневого флота, которые имеют страхование западных компаний.

Теневой флот позволил россии создать параллельную судоходную структуру, которая может выдержать изменяющуюся тактику и направленность западных санкций с сотнями танкеров непрозрачного владельца, использующих сложные маршруты. Компания Windward оценивает, что этот флот вырос уже до 1 тыс. 800 судов в прошлом году. По оценкам, в мире сегодня 12 тыс. 300 нефтяных танкеров. Это означает, что Россия контролирует почти 15% мирового флота нефтяных танкеров. Санкции сильно отстают от схем и новаций России. И важнейшую роль в этом играет скопированное в Иране ноу хау - "теневой флот". Ежемесячно в теневой флот продается дополнительно от 25 до 35 судов, – объясняет Амелин. Поделиться

Аналитик ссылается на информацию журналистов издания Bloomberg, по которой, в настоящее время шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день.

Среди этих компаний три из Дубаи – Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга – Concept Oil Services и Bellatrix Energy.