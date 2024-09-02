Премьер Дании раскрыла роль Китая в войне РФ против Украины
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Премьер Дании раскрыла роль Китая в войне РФ против Украины

Мэтте Фредериксен
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Источник:  The Financial Times

По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, России было бы гораздо труднее вести развязанную преступную войну против Украины при отсутствии помощи со стороны Китая.

Главные тезисы

  • Премьер Дании подчеркнула, что России было бы сложнее вести войну против Украины без поддержки Китая.
  • Теневой флот России играет значительную роль в обходе санкций и повышении доходов от экспорта нефти.
  • Необходимо снижать зависимость от Китая и РФ в технологиях, инвестировать в собственные разработки и действовать против теневого флота.
  • Влияние на мировой рынок нефти позволяет России управлять ценами и обойти ограничения, в том числе через теневой флот.
  • Экспорт нефти остается ключевой составляющей доходов России, а инвестирование в развитие собственных технологий становится стратегическим приоритетом для Европы.

Фредериксен призывает ЕС снизить зависимость от Китая и РФ

Премьер-министр Дании отметила, что Европа должна избавиться от зависимости от Китая в технологиях и продемонстрировать усвоение уроков от зависимости от других государств, как это было с зависимостью от газа из РФ.

Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая, — отмечает Фредериксен.

Она отметила, что страны ЕС должны больше инвестировать в развитие собственных технологий.

Китай помогает России продолжать войну против Украины
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Однако премьер-министр Дании ничего не сказала о необходимости ограничений в торговле между ЕС и Китаем.

Фредериксен также заявила, что Дания настаивает на том, чтобы ЕС действовал против теневого флота России — кораблей, используемых Москвой для обхода западных санкций, помогающего поддерживать ее экономику и войну в Украине.

Как России с помощью теневого флота удалось нивелировать введенный Западом потолок цен на нефть.

По словам соучредителя Украинского института будущего Анатолия Амелина, введенный западными странами потолок цен на продажу российской нефти практически перестал действовать, ведь практически всю российскую нефть перевозят корабли так называемого теневого флота, которые имеют страхование западных компаний.

Теневой флот позволил россии создать параллельную судоходную структуру, которая может выдержать изменяющуюся тактику и направленность западных санкций с сотнями танкеров непрозрачного владельца, использующих сложные маршруты. Компания Windward оценивает, что этот флот вырос уже до 1 тыс. 800 судов в прошлом году. По оценкам, в мире сегодня 12 тыс. 300 нефтяных танкеров. Это означает, что Россия контролирует почти 15% мирового флота нефтяных танкеров. Санкции сильно отстают от схем и новаций России. И важнейшую роль в этом играет скопированное в Иране ноу хау - "теневой флот". Ежемесячно в теневой флот продается дополнительно от 25 до 35 судов, – объясняет Амелин.

Аналитик ссылается на информацию журналистов издания Bloomberg, по которой, в настоящее время шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день.

Среди этих компаний три из Дубаи – Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга – Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

Федеральные доходы россии выросли до рекордных 320 млрд долларов в 2023 году и должны вырасти еще больше. Экспорт нефти составил 234,3 млн тонн, 82% экспорта нефти в 2023 году пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным некоторых аналитиков, примерно треть денег были потрачены на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование войны в 2024 году. Около 80% доходов нефтегазового сектора приходится именно на нефтяной сектор — согласно данным Росстата и оценкам Центрального банка России, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2023 году составила около 27-28%. В восьми регионах России почти половина экономики – это добыча нефти и газа, – подчеркнул Амелин.

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