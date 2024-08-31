Американская военная компания RTX Corp. получила штраф в размере 200 млн долларов за экспорт военных технологий в Россию, Китай и Иран.
Главные тезисы
- RTX Corp. получила штраф в 200 млн долларов за предоставление секретных военных технологий России, Китаю и Ирану из-за нарушения правил экспортного контроля.
- Несоблюдение правил экспортного контроля привело к утечке конфиденциальной информации о военных технологиях, даже о системах военных самолетов.
- Часть штрафа должна быть использована RTX для укрепления программ соответствия и избегания подобных нарушений в будущем.
- Дочерние компании RTX Corp., в том числе Rockwell Collins Inc., допустили нарушения, передавая секретные технологии Китаю, России и Ирану.
- Ошибочная отправка конфиденциальных технологий привела к попаданию информации в «черный» список систем военных самолетов, включая Air Force One.
Как американская компания могла поставлять перспективные технологии в Россию, Китай и Иран.
По информации журналистов издания, представители компании добровольно сообщили о нарушениях, вызванных "неправильной классификацией оборонных статей в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR)".
В компании дали согласие на выплату штрафа для урегулирования обвинений со стороны американского правительства в нарушении правил экспортного контроля из-за передачи конфиденциальных технологий врагам США.
При этом журналисты издания отмечают, что несоблюдение дочерних компаний RTX Corp. правила экспортного контроля привели к тому, что Китай получил информацию о конфиденциальных военных технологиях.
Что известно о последствиях ошибочной отправки RTX Corp. информации о секретных технологиях в Китай, РФ и Иран.
В отдельных случаях эти технологии также попадали обратно в США, где заносились в "черный" список систем военных самолетов, включая Air Force One.
Нарушения в основном имели место в Rockwell Collins Inc., аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественником RTX - United Technologies Corp.
Половина суммы урегулирования приостановлена при условии, что RTX использует деньги для укрепления своих программ соответствия.
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