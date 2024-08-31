Американская военная компания RTX Corp. получила штраф в размере 200 млн долларов за экспорт военных технологий в Россию, Китай и Иран.

Как американская компания могла поставлять перспективные технологии в Россию, Китай и Иран.

По информации журналистов издания, представители компании добровольно сообщили о нарушениях, вызванных "неправильной классификацией оборонных статей в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR)".

В компании дали согласие на выплату штрафа для урегулирования обвинений со стороны американского правительства в нарушении правил экспортного контроля из-за передачи конфиденциальных технологий врагам США.

При этом журналисты издания отмечают, что несоблюдение дочерних компаний RTX Corp. правила экспортного контроля привели к тому, что Китай получил информацию о конфиденциальных военных технологиях.

Что известно о последствиях ошибочной отправки RTX Corp. информации о секретных технологиях в Китай, РФ и Иран.

В отдельных случаях эти технологии также попадали обратно в США, где заносились в "черный" список систем военных самолетов, включая Air Force One.

В одном случае несанкционированный экспорт помог раскрыть конструкцию компонентов системы контроля окружающей среды для военных самолетов F/A-18 E/F Super Hornet и EA-18G Growler, говорится в публикации. Поделиться

EA-18G Growler

Нарушения в основном имели место в Rockwell Collins Inc., аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественником RTX - United Technologies Corp.

Половина суммы урегулирования приостановлена при условии, что RTX использует деньги для укрепления своих программ соответствия.