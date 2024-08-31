Американська військова компанія RTX Corp. отримала штраф у розмірі 200 млн доларів за експорт військових технологій до Росії, Китаю та Ірану.

Як американська компанія могла поставляти перспективні технології до Росії, Китаю та Ірану

За інформацією журналістів видання, представники компанії добровільно повідомили про порушення, викликані "неправильною класифікацією оборонних статей відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR)".

У компанії дали згоду щодо виплати штрафу для врегулювання звинувачень з боку американського уряду у порушенні правил експортного контролю через передачу конфіденційних технологій ворогам США.

При цьому журналісти видання зазначають, що недотримання дочірніми компаніями RTX Corp. правил експортного контролю призвели до того, що Китай отримав інформацію про конфіденційні військові технології.

Що відомо про наслідки помилкової відправки RTX Corp. інформації про секретні технології до Китаю, РФ та Ірану

В окремих випадках ці технології також потрапляли назад до США, де заносились до "чорного" списку систем військових літаків, включно з Air Force One.

В одному випадку несанкціонований експорт допоміг розкрити конструкцію компонентів системи контролю навколишнього середовища для військових літаків F/A-18 E/F Super Hornet і EA-18G Growler, - йдеться у публікації. Поширити

EA-18G Growler

Порушення здебільшого мали місце в Rockwell Collins Inc., аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередником RTX - United Technologies Corp.

Половину суми врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.