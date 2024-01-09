Як стверджує естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас, її країна продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту. Це буде відбуватися протягом наступних чотирьох років.

Естонія не залишить Україну без військової допомоги

На переконання Каї Каллас, якщо кожний міжнародний партнер буде допомагати Києву так, як це робить офіційний Таллінн, то Україна зможе остаточно розгромити Росії.

Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні, – заявила політикиня. Поширити

Прем’єр-міністерка Естонії звернула увагу на те, що позиція її держави має бути взірцем для країн Європи, Північної Америки та інших партнерів Києва.

За її словами, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ Таллінн надав Україні військову допомогу у розмірі майже 500 млн євро.

Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки, – пояснила політикиня. Поширити

Окрім того, Кая Каллас офіційно підтвердила, що Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Вона також поскаржилася на те, що багато людей почали звикати до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень.

У різних країнах необхідно вести послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні, - вважає Кая Каллас. Поширити

В ЄС закликають до посилення військової допомоги для України

Варто зазначити, що раніше німецький лідер Олаф Шольц також публічно закликав інші країни Європейського Союзу надати протягом 2024 року більше військової підтримки для України.

Окрім того, шеф польської дипломатії Радослав Сікорський виступив з заявою про те, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.